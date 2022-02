"No entraré en polèmiques pensades tan sols pel desgast polític". Així de contundent respon l'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó sobre la polèmica de l'antena a l'Olivar Gran. Aquesta setmana el principal grup de l'oposició, JxF, sortia desmentint les informacions que s'han donat des del govern municipal. En això l'alcaldessa ho torna a desmentir i reitera que "la implementació de les antenes de telefonia mòbil no depèn de l'Ajuntament sino de les necessitats tècniques que tenen les companyies emparades per la Llei Estatal de telecomunicacions". En aquest sentit, assegura que "estic en permanent contacte amb els veïns" i té clar que "no entraré en polèmiques pensades tan sols pel desgast polític".

També ha respost a les crítiques rebudes per la falta de neteja, habitatge unifamiliar o propostes perquè la gent no marxi de la ciutat. "Figueres és víctima d'un discurs derrotista interessat en moltes ocasions que no accepta que la ciutat ha canviat i que en els darrers 10 anys es va abandonar la gestió dels serveis per una política de confeti continuat que tan sols tenia un objectiu guanyar eleccions i mantenir cadires i privilegis d'uns pocs", ha dit Lladó. Llegiu totes les preguntes i respostes aquí.