Roses dona el tret de sortida a les actuacions del Pla d’Abordatge de les Violències Sexistes i Lftbifòbiques que es va aprovar el març de l’any passat, amb la campanya Roses és Punt Lila. La iniciativa inclou la implantació de tres Punts Liles permanents contra les agressions en diferents indrets del municipi: el Car Jove, la Policia Local i la Piscina Municipal. Per tirar endavant amb la campanya, l’Ajuntament oferirà formació al personal tècnic de la casa que estarà a cada punt lila fix. «Pretenem cobrir diferents zones del municipi».

Una empresa es va encarregar de fer la diagnosi fins a arribar a les actuacions i accions i també estableix els circuits d’actuació que van donar com a resultat el Pla d’Abordatge. Una de les primeres accions a posar-se en marxa és la campanya que inclourà un període de formació al personal de la casa, que estarà al capdavant dels punts liles permanents, a partir del mes de març. Inclourà diferents apartats com la conceptualització i abordatge de les violències masclistes; les pautes bàsiques d’intervenció o la gestió, el funcionament i el circuit dels recursos de derivació. Una persona que pateix una agressió pot venir al Car, per exemple, i la persona que està allà fa la primera acollida i després podrà fer la derivació.

Per tirar endavant amb aquestes primeres accions, «s’ha creat un grup motor format per responsables polítics i tècnics de la casa de les àrees de Sanitat, festes, acció social, seguretat ciutadana i joventut que farà el seguiment del pla d’abordatge» ha explicat la regidora de Joventut Verònica Medina. Serà des de la seva àrea que es liderarà la campanya, sempre amb el suport dels altres departaments.

«A través de la incorporació dels punts liles fixes reforçarem els serveis que ja s’ofereix amb els punts liles mòbils que podem trobar a les festes majors del municipi».

Pel que fa a la planificació de la distribució dels espais en festes amb perspectiva de gènere és una feina que ja s’està fent «per exemple quan fem les barraques mirem que els lavabos estiguin a prop, dotar de suficient llum l’espai», i també s’està fent el fet d’incloure la perspectiva de gènere a la programació d’actes festius del municipi», recalca la regidora.

El protocol que es va aprovar el passat mes març del 2021 té per objectiu final l’aplicació de mesures i actuacions que erradiquin les violències de tipus sexual, un greu problema que afecta la societat, que és una violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les dones i les persones LGTBI.