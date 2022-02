El figuerenc Josep Ramírez (1964) acaba de ser nomenat nou president de la delegació de Càritas a Alt Empordà substituint a Marià Lorca. El 2013 es va incorporar al voluntariat oficial de l’entitat i ara, assegura, assumeix «amb il·lusió el nou repte». Té la voluntat «que l’entitat s’obri a la ciutat i doni a conèixer l’ampli ventall de serveis que ofereix per fer front a la pobresa i a l’exclusió». Ramírez va dedicar-se durant més de trenta anys a donar suport a les activitats de la Parròquia del Bon Pastor, al costat del seu oncle, mossèn Franco. A partir del 1991 va començar l’activitat del teatre, que va dirigir fins que es va fer la cessió del local a l’Ajuntament. «Estar al Bon Pastor tots aquests anys em va permetre viure aquesta part més social, a part de la cultural, i em va donar una visió del que representa tractar amb les famílies més vulnerables i els seus problemes. Hi ha famílies que els costa molt demanar ajuda».

Ramírez va entrar com a voluntari del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de Càritas i «sempre he col·laborat en els projectes on m’han necessitat». També ha estat el responsable del voluntariat en els darrers anys. «Fer aquest salt i prendre el relleu en la presidència a Marià Lorca significa un repte, però l’esperit de servei hi ha sigut i hi és sempre, creixen les responsabilitats i passo a ser el cap visible d’una entitat, però estaré al peu del canó com fins ara».

Energies renovades

La continuïtat de Càritas està garantida: «A causa de la pandèmia hem passat dos anys molt difícils, hem hagut de reinventar-nos i fer un pas enrere en algunes de les activitats que estàvem fent. El Centre d’Aliments va passar de ser autoservei a donar lots i ara ja hem tornat amb limitacions a atendre les persones que poden entrar i agafar els aliments». Per Ramírez és fonamental «donar visibilitat als serveis i apropar-los a la ciutadania. De vegades sembla que ens quedem només amb la concepció que Càritas s’ocupa de la roba i els aliments. Però l’entitat és també acollida, acompanyament a les persones més vulnerables, estem al costat de les persones que volen regular la seva situació al país, oferim orientació laboral, cursos d’acollida lingüística i cultural, atenem a les persones sense sostre, entre altres serveis. Ara volem obrir encara més les nostres portes perquè la societat conegui aquests projectes que no són tan visibles». La intenció que té l’entitat i el nou president «és organitzar petits actes que es puguin fer al llarg de l’any ara que la situació pandèmica ho permet més».

Si bé durant la pandèmia l’entitat ha intensificat les accions, per ajudar la situació de les persones més vulnerables, també es va haver d’arraconar alguns projectes i tampoc ha estat possible fer accions de cara a la gent de Figueres. «L’any passat ja vam tornar a reiniciar els cursos presencials i, a poc a poc, tornem a engegar la màquina».

Ramírez posa de manifest que «totes les aportacions que es puguin fer ajuden a fer créixer els projectes o a obrir-ne de nous i de necessaris». La memòria de l’any 2021 es presentarà en els pròxims mesos. «L’apartat que ens preocupa més ara mateix és el del voluntariat. Està costant molt de reprendre després de la pandèmia reprendre aquesta activitat. Nosaltres tenim un voluntariat que per edat ha fet un pas enrere per precaució a no exposar-se al contacte amb la gent a causa del coronavirus. Volem intentar que la gent torni a interessar-se en el voluntariat de Càritas», afirma. Ara són unes 85 persones les que continuen dedicant el seu temps de forma altruista a l’entitat.

Centre de Distribució d’Aliments

En aquests moments, està sobre la taula, a Figueres, el trasllat del Centre de Distribució d’Aliments que gestiona Càritas, ubicat al carrer Escoles, i el menjador social per unificar-los en un sol espai i allunyar-lo de les zones més poblades. «Encara no hem tingut converses amb l’Ajuntament sobre el tema ni sobre quina serà la seva futura ubicació» assenyala Ramírez. Des de l’entitat, es veuria amb bons ulls un trasllat que permetés un millor accés al centre. «El problema que té l’actual espai és que està situat en un carrer estret, que comporta dificultats de pas als camions. La descàrrega l’hem de fer al carrer Muntaner amb la dificultat que això comporta quan plou i també ens trobem de vegades problemes amb els cotxes que poden estar mal aparcats i dificulten el pas als veïns».

El trasllat respon a la voluntat d’unificar serveis i millorar l’atenció social a Figueres. Per Ramírez seria important que «la nova ubicació estigués prop d’una parada de bus urbà per facilitar l’arribada sobretot de la gent gran de la ciutat i participants que no tenen com arribar al Centre d’aliments».