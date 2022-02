El ple ordinari de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que es va celebrar dijous passat de forma telemàtica, va tenir com a protagonista el pont de Falconera, a Empuriabrava. El grup municipal de SOM Empuriabrava i Castelló, a l’oposició, va oferir-se per col·laborar per arreglar aquest pont sobre els canals de la marina. El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet (ERC), va defugir qualsevol intervenció durant la discussió i apunta que «el projecte està a exposició pública», alhora que manifesta que «els ponts són segurs, ja que hi treballem des del 2018».

Castelló vol tenir reparats els ponts de vianants de la marina a l’estiu El mateix ple va aprovar la delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels termes municipals de Castelló d’Empúries i Pau i, també, de Riumors. A més, va tirar endavant el conveni de col·laboració per la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització. La regidora d’Educació, Anna Massot, va dir que aquest és «un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i l’alumnat i procura una distribució equilibrada». «L’OME ja existia i ha esdevingut una eina necessària», va manifestar Massot. També es va aprovar aplicar l’increment del 2% de les retribucions del personal de l’Ajuntament, dels organismes autònoms i l’empresa municipal Castelló d’Empúries, 2000 SA.