Les policies locals de Catalunya, presents a 217 municipis del país, mantenen la seva bella aspiració de ser un cos reconegut en el marc de la seguretat ciutadana amb una línia de treball que unifiqui millor els recursos i la imatge del cos. També cal que faciliti la disponibilitat immediata d’agents formats i que impulsi un sistema de compres compartit que eviti l’excés de gestions administratives des de cada població.

Aquests i altres temes es van abordar, divendres, a la Casa de Cultura de Llançà, en el marc d’un acte institucional convocat per l’Ajuntament i la Policia Local. Aquest es va cloure amb una taula rodona amb la subdirectora general de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Local, Begoña Curto, i els caps de les policies locals de Figueres, Girona i Sant Cugat, Josep Maria Riera, Joan Jou i Joaquim Martín, respectivament. El debat va ser moderat pel cap de Llançà, Òscar Soler.

Aquesta trobada ha posat damunt la taula la situació del model policial actual, la llarga història de les reivindicacions per renovar-lo i les necessitats de canvi que els cossos locals demanen per a «potenciar les actuacions, afavorir l’estalvi de gestions i aprofundir en la coordinació amb altres cossos policials».

A la sala, hi eren presents representants d’altres comissaries, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers, SEM i ADF.

Durant el debat, Begoña Curto va reconèixer que, en l’àmbit policial «és el moment d’innovar. És normal que en parléssim abans, que ho fem ara i que en parlem d’aquí a vint anys, la realitat és dinàmica i variada».

Els caps van posar damunt la taula la necessitat de donar més importància a la feina de les policies locals en temes de seguretat ciutadana com una eina més en coordinació amb els Mossos d’Esquadra. L’inspector Josep Maria Riera considera que «el sistema de seguretat públic de Catalunya no el tenim desenvolupat, encara». Riera va exposar diversos exemples d’actuacions a Figueres i va reclamar que «es reconeguin les unitats de seguretat ciutadana que és el que són. Moltes vegades donem la feina feta en un vuitanta o noranta per cent quan són delictes flagrants», va recordar sense deixar de reconèixer l’efectivitat dels Mossos en els seus àmbits d’actuació. Joaquim Martín, cap de la policia local de Sant Cugat, té clar que «les necessitats policials van especialitzant-se i han de respondre a aquesta especialització».

Els tres caps van estar d’acord en com en seria d’important poder gaudir d’una borsa de treball conjunta que evités els llargs tràmits administratius a cada municipi quan cal contractar futurs agents. Joan Jou considera que «parlem d’un sol cos i d’un sol sistema d’oposicions i que cada ajuntament vagi estirant de la borsa segons les seves necessitats. Ens cal un sistema que englobi totes les necessitats comunes amb autonomia per gestionar-les a cada municipi», va afegir.

La subdirectora de Seguretat va explicar que per a preparar el futur «hi ha un grup de treball intern, molt embrionari. No s’està parlant d’un model únic, de moment, però sí que es tenen en compte temes com la selecció conjunta, que seria fer un pas endavant. Ja hi ha una prova pilot en marxa al Consell Comarcal del Maresme».

Llançà instaura l’1 d’abril com a festa policial recordant el sometent

L’Ajuntament de Llançà i la seva Policia Local han anunciat la instauració de l’1 d’abril com a diada patronal del cos policial. La data coincideix amb el 825è aniversari de les concessions que va fer el rei Pere el Catòlic el 1197 i que van donar peu a la creació del sometent, considerat el precedent de l’actual cos de les policies locals. Llançà es considera «municipi pioner» en aquesta reivindicació històrica i demana als altres ajuntaments «que s’adhereixin a la proposta», segons va dir el sergent i cap de la Policia Local, Òscar Soler.

Llançà es considera «pioner a Catalunya» en l’homenatge al precedent del segle XII

L’anunci va comptar amb la projecció del documental So emetent, dirigit per Jaume Simón, excap de la policia local llançanenca, i produït per l’Associació Catalana de Caps i Comandaments de la Policia Local (ACCPOLC). «Podem considerar que els orígens de la policia local, almenys a Catalunya, es remunten a més de vuit segles, enguany es compliran 825 anys d’aquelles primeres milícies armades locals, una data emblemàtica per celebrar una commemoració comuna que uneix tots els cossos de policia local que tenim actualment», segons explica Simón. Ell i Soler van ser condecorats per l’ACCPOLC. L’alcaldessa, Núria Escarpanter, i el tinent d’alcalde, Francesc Guisset, van lloar la feina dels cossos policials i d’emergències durant l’acte.