El local de Correus de Sant Pere Pescador va ser escenari d’un robatori, el dia 25 d’octubre del 2021, i els usuaris de la zona del Baix Fluvià han de ser atesos en males condicions a peu de carrer en uns mesos en què hi ha baixes temperatures a l’exterior. «En tres mesos, encara no han reparat la porta del local. A nosaltres, no ens afecta, però al públic que s’atén allà, sí», expliquen els carters, que han d’anar a buscar la correspondència en aquest local del carrer Verge del Portalet, un espai cèntric proper a l’edifici de l’ajuntament.

A part de Sant Pere Pescador, d’aquesta oficina també en depenen els veïns de Vilamacolum i del veïnat de Vilacolum, que pertany al municipi de Torroella de Fluvià. Els treballadors d’aquest servei es mostren sorpresos per la manca de resposta per part de Correus i l’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, ha anunciat que reclamaran que l’empresa estatal actuï per tal de resoldre aquestes mancances. «Volem que es resolgui satisfactòriament aquest problema, per guanyar-hi tots, la situació no pot continuar més temps», ha manifestat el batlle. Els usuaris d’aquesta oficina ja han deixat sentir la seva veu a través de les xarxes socials, donant a conèixer l’opinió que tenen del servei que ofereix Correus en aquests darrers temps i del fet de no poder accedir a l’oficina amb les condicions adequades. Per aquest motiu, el consistori vol que se solucioni aquesta qüestió en una oficina que, durant els mesos d’estiu, incrementa el seu volum de feina amb l’arribada de la temporada turística.