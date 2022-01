L'Ajuntament de Figueres invertirà més de 750.000 euros per renovar de manera integral el carrer Col·legi i part del de Sant Llàtzer. Les obres, que duraran vuit mesos, s'estendran en una superfície que suma 4.200 metres quadrats. És la que queda compresa entre l'avinguda Salvador Dalí (on arrenca el carrer Col·legi) i l'encreuament amb el carrer de Sant Antoni (on aquí, ja és Sant Llàtzer). Els treballs substituiran la canonada d'aigua que passa subterrània, un tram del col·lector i, ja en superfície, es milloraran les cruïlles, s'ampliaran les voreres i es plantaran més arbres. "Fa anys que aquests carrers necessitaven una renovació completa; amb aquesta actuació, convertim Figueres en una ciutat més amable", diu l'alcaldessa Agnès Lladó.

Les obres de renovació del carrer Col·legi i part del de Sant Llàtzer costen 759.649,86 euros. En total, els treballs s'allargaran durant vuit mesos. El carrer Col·legi es transformarà de punta a punta; és a dir, des de l'avinguda Salvador Dalí fins a l'encreuament amb el carrer Sant Pau (on, a partir d'aquí, es converteix en el de Sant Llàtzer). I el de Sant Llàtzer es renovarà des d'aquí i fins a l'encreuament amb el de Sant Antoni. Part dels treballs seran subterranis. Són els que permetran substituir la canonada d'aigua a tot el carrer i renovar un tram del col·lector unitari que hi ha entre la plaça Triangular i el carrer Nou (que actualment té problemes de col·lapse). A més, també es faran noves captacions de l'aigua d'escorrentia a l'avinguda Salvador Dalí, i es connectarà aquest nou col·lector de pluvials amb el del carrer Vilafant. Els canvis més importants, però, són els que hi haurà a nivell de paviment. L'Ajuntament pacificarà el trànsit als dos carrers, creant cruïlles amb una plataforma única que obligaran els vehicles a circular en zig-zag (i d'aquesta manera, reduir velocitat). A més, es renovarà el paviment dels dos carrers i s'ampliaran les voreres per donar prioritat als vianants. També s'instal·larà enllumenat nou, es plantarà nou arbrat i es renovarà el mobiliari urbà de la zona (bancs i papereres). "Necessària de fa anys" "Treballem per fer una ciutat més agradable i amable; aquests carrers fa anys que necessitaven una renovació completa i, finalment, els seus veïns i veïnes la veuran", ha assegurat Lladó. Per la seva banda, el vicealcalde Pere Casellas ha assegurat que la renovació permetrà "posar ordre" a una de les artèries de la ciutat. "La transformació serà completa, des de l'ampliació de voreres fins a la instal·lació de nou enllumenat, perquè l'actual és més que obsolet", ha dit Casellas, destacant el rol que l'empresa pública Fisersa té en aquesta "posada al dia" de Figueres. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Xavier Amiel, ha recordat el paper que juguen els dos carrers a l'hora de moure's per dins la ciutat. "Són claus per a la mobilitat, perquè a més de creuar-la són les dues artèries que condueixen directament a les estacions d'autobús i tren; era urgent millorar-los", ha conclòs.