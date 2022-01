Els nens i nenes de les famílies més vulnerables de Roses es beneficien del nou espai socioeducatiu i lúdic que l’ajuntament ofereix des del passat mes d’octubre, a la primera planta del mercat cobert del municipi. Està dirigit a potenciar la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició de coneixements de 23 infants d’entre 6 i 12 anys en risc d’exclusió. Tot i que la via d’accés principal al centre es realitza a través dels serveis socials municipals, des de l’Àrea d’Acció Social es recullen també propostes de les escoles de primària del municipi. La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, destaca el vessant preventiu d’aquest centre obert, un tipus de servei que avança en el seu desplegament per tot el territori català. «És un servei preventiu i la intervenció de les famílies és clau perquè els nens puguin assolir els coneixements que se’ls vol donar tot jugant». El centre treballa des de la detecció del nombre més elevat de casos de vulnerabilitat possibles per poder oferir els recursos i acompanyament necessaris que donin als infants les eines suficients per al seu desenvolupament. «Ens sentim molts satisfets d’haver-ho pogut posar en marxa perquè està funcionant molt bé. L’objectiu és consolidar el servei, que la gent el conegui i ampliar-lo en funció dels recursos de què disposem. A aquests nens se’ls dona les eines i estratègies per ajudar a millorar la seva vida».

El centre funciona fora de l’horari escolar i treballa el suport, l’estimulació i el desenvolupament de la personalitat dels nens i nenes participants. Proporciona atenció des d’un vessant socioeducatiu, treballant de forma individualitzada, en grup, en xarxa i amb la comunitat, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo que fomentin hàbits i valors, així com totes les eines necessàries per al desenvolupament i integració social dels infants. L’equip de coordinació i gestió està format per educadores i treballadores socials, una pedagoga i una monitora de lleure. «Són nens que moltes vegades quan arriben a casa no tenen un pare una mare o un avi que els rebi, aquí poden emportar-se el berenar, se’ls ensenya a rentar-se les mans abans i després, a jugar amb els companys, a empatitzar amb els altres, a ser solidaris, a crear vincles de grup, és un aprendre jugant». Gràcies a aquest servei, es posa en coneixement dels nens i de les famílies, els recursos que Roses ofereix: «Som un poble on hi ha un risc de pobresa estructural del 25% i amb un alt percentatge d’immigració. La gent quan s’ha d’integrar en un nou país o context li costa saber a quins serveis pot accedir, sovint no són coneixedors que hi ha una biblioteca, un teatre municipal, una piscina municipal. També es porta els nens a visitar diferents indrets, perquè coneguin tot el que el municipi els ofereix».

Pressupost a l’alça

Els infants estan distribuïts en dos grups, un que assisteix els dilluns i els dimecres i l’altre els dimarts i els dijous, reservant els divendres per a activitats comunitàries i trobades amb les famílies fent-les partícips d’aquest projecte. El servei té una dotació pressupostària d’uns seixanta mil euros.

Cal destacar que l’actual govern rosinc ha destinat des de finals del 2019 i fins a finals del 2021 la suma de 2.200.000 euros: «Ens sentim molts satisfets perquè en dos anys el pressupost de l’àrea d’Acció Social ha pujat un 48%, així i tots els recursos en serveis socials sempre són justos», conclou la regidora.

Esther Bonaterra: «Hem assolit reduir el temps d’espera en acció social a deu dies»

L’Ajuntament de Roses renova les oficines d’Acció Social per oferir un millor servei. Ubicades a la Casa del Mar, s’han millorat i ampliat els seus espais i despatxos.

En quins projectes treballa Acció Social adreçats a infants i famílies?

Ara mateix tenim el projecte de L’Aventura de ser pares que fa molts anys que l’oferim, directament amb les escoles. Aquest any consta de dotze sessions i el que es fa és oferir als pares, mares o tutors dels infants les eines per ajudar-los en la seva criança.

S’estan potenciant altres serveis com el SIAD?

El fet de superar els 20.000 habitants a Roses fa que puguem disposar de contracte programa i hem aconseguit que el Servei d’Atenció i Informació a les dones (SIAD) aquest any passi de disposar de 23.000 euros anuals a 40.000 euros anuals.

La pandèmia ha obligat a treballar d’una altra manera?

Una cosa de la qual em sento molt satisfeta i orgullosa de la meva àrea és que quan vaig agafar el càrrec de regidora d’aquesta àrea hi havia una llista d’espera per atendre els usuaris de gairebé dos mesos i hem assolit reduir el temps d’espera a uns deu dies, aproximadament, fins i tot menys. Ens ha ajudat la pandèmia perquè vam començar a atendre la gent per telèfon i això ens va ensenyar que fent una primera trucada guanyàvem molt de temps. Ara quan algú truca per demanar hora a serveis socials en 24-48 hores rep una trucada devolutiva de la treballadora assignada a cada cas i accelerem tot el procés.