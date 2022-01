Aturar-se uns minuts a contemplar com el sol cau sobre la badia de Roses pot convertir-se en un exercici reconfortant i motivador. No hi ha res comparat a viure-ho en directe, a l’aire lliure, des del passeig Marítim de Roses, o des de qualsevol de les finestres o balcons d’edificis a primera línia de mar. Ara que tothom porta sempre l’smartphone a la mà, és fàcil caure en la temptació de fer fotografies per immortalitzar unes postes de sol que juguen amb el cromatisme, les textures i l’art, cada dia d’una forma diferent.

Plataformes digitals, com Instagram, s’han convertit en un aparador d’instantànies d’aquests colorits i lluïts capvespres. El rosinc Carles Pàramo parla d’aquest esplèndid espectacle de la natura aportant una explicació empírica: «Roses té la particularitat de mirar a ponent, un cas únic a la costa catalana. Això fa que el Sol es pongui sobre la immensitat del golf i un fons muntanyenc, en què destaquen el Montseny i el Canigó. El Sol roent, previsió de pluja o vent, a Roses, es multiplica per cent, pel reflex immens sobre el mar. Enlloc més es pot veure, enlloc». Carles Pàramo també parafraseja Josep Pla per certificar la seva afirmació: «[...] la tercera característica de Roses, que constitueix sens dubte el seu màxim encant: la d’estar la vila encarada a ponent. Això fa que les passejades del capvespre fins al far permetin la contemplació de les postes de sol més prestigioses del país, les més grandioses i inoblidables».

Qualsevol època de l’any és bona per gaudir d’unes postes de sol que ofereixen una imatge o una altra en funció de les condicions meteorològiques del dia. La periodista rosinca Magda Pujol és una gran aficionada a compartir la intensitat imponent del cel i el mar a través dels seus comptes de xarxes socials, uns instants que ella descriu amb aquestes paraules: «Les postes de sol a la badia de Roses em suggereixen bellesa, em connecten amb la natura, em sorprenen i em desperten tota mena de sentiments. Contemplar-les em produeix una sensació de llibertat, una barreja d’alegria per la vida i de nostàlgia per l’inexorable pas del temps. El temps passa, les persones també. Però les postes de sol compartides sempre queden».

Una experiència sensorial

El decorat il·luminat sobre la badia de Roses és lloat arreu del món. El rosinc Mohamed El Amrani, que és comunicador i emprenedor social, a més de president de l’ONG Azahara, és també un gran entusiasta de mostrar als seus perfils socials imatges de la brillantor de les postes de sol del seu poble. Quan li preguntem què li suggereixen els cels amb la caiguda del sol, ell explica: «Quan voltes pel món, i després de molt de temps et retrobes amb una posta de sol de Roses, tens la sensació d’estar a casa, de connectar amb el silenci i la calma lluny del soroll que has deixat enrere. És llavors quan ets conscient del privilegi i la sort d’estar molt a prop d’elles i viure. És una experiència sensorial, un espectacle».

VisitRoses és la sisena destinació turística catalana més seguida a Instagram

L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses ha finalitzat l’any 2021 amb 17.400 seguidors en el seu perfil Visit Roses de la xarxa social Instagram, escalant així una posició respecte a l’any passat i convertint-se en la sisena destinació turística de Catalunya amb més nombre de seguidors. Per davant en el rànquing es troben Visit Barcelona, L’Ametlla de Mar, Tarragona, Girona i Salou.

A més d’aquest canal, Turisme de Roses també manté actius comptes a Facebook, Twitter, YouTube i Tik Tok. La plataforma Instagram, però, amb una essència primordialment visual basada en la publicació de fotografies, és la que més públic atrau en el cas de destinacions turístiques, ja que permet mostrar tots aquells paisatges, patrimoni, racons i punts d’interès de pobles i ciutats. Els perfils de Visit Roses s’ha mantingut plenament actius en les diferents plataformes des de l’inici de la pandèmia. L’adveniment de la crisi sanitària i la menor possibilitat de participar en fires i salons turístics o de realitzar altres activitats promocionals presencials, han motivat que els esforços se centressin en la intensificació de les campanyes turístiques realitzades a mitjans de comunicació de tot l’estat, d’una banda, així com en la difusió a través de les xarxes socials per fidelitzar els seus seguidors i incrementar-ne el nombre. Els perfils de Visit Roses de les diferents xarxes socials s’actualitzen diàriament amb la publicació de fotografies, agenda d’activitats, curiositats del municipi, cultura i tota aquella informació que mostri les àmplies possibilitats que ofereix la població per ser visitada.