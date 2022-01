El Parc Natural de Cap de Creus ha tirat en davant la realització d'una plataforma informàtica per a la gestió de la pesca esportiva, gràcies a una subvenció pública de 6.900 € (2.967 € del Feader més 3.933 € de la Generalitat).

La pràctica de la pesca esportiva al Parc Natural de Cap de Creus és molt habitual per part d’una gran diversitat d’usuaris i usuàries. Tanmateix, per al seu control i gestió, segons els responsables del parc, era important la creació d’una plataforma informàtica que permetés realitzar diverses tasques, entre les quals hi ha realitzar un examen virtual amb preguntes generades de forma aleatòria a cada test de forma aleatòria sobre la pesca recreativa al Parc Natural, generar un registre de pescadors aptes, crear un carnet del pescador, en pdf o imatge virtual i habilitar un sistema de punts per a establir la progressió ambiental del pescador.

S’ha obert un subdomini a la pàgina web de l’Associació de Clubs de Pesca Esportiva de Catalunya per a poder allotjar tota la informació del carnet del pescador i poder fer l’examen. Tota la informació està disponible a la pàgina web.