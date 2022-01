Les paraules del ministre de Consum del govern espanyol, Alberto Garzón, posant en dubte la qualitat de la carn que prové de les macrogranges estatals, han desembocat en un xoc al si del govern de coalició amb el PSOE. Garzón va afirmar, en declaracions al diari britànic The Guardian, que les grans explotacions no són sostenibles. «Contaminen el sòl, l’aigua i exporten aquesta carn de mala qualitat provinent d’aquests animals maltractats», va manifestar el ministre, que pertany a Unides Podem. Aquesta postura ha crispat els ànims del sector primari.

A l’Alt Empordà, fa temps que els pobles més petits lluiten contra la instal·lació de macrogranges al seu territori. «Tenim una comarca molt carregada de purins», diu l’alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavi Camps, de l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC), el qual destaca que no estan ni en contra dels ramaders ni de les granges, però sí que ho estan de segons quines tipologies, ja que no es pot posar a tothom en el mateix sac. A més, demana a la Generalitat que reordeni tota aquesta zona del territori.

Fins a onze ajuntaments de l’Alt Empordà –Agullana, Albanyà, l’Armentera, Bàscara, Cantallops, Figueres, Llers, Palau de Santa Eulàlia, Pont de Molins, Sant Mori i Vilajuïga– van aprovar una mateixa moció. La Plataforma Salvem l’Empordà de Purins es va crear després d’una reunió de veïns afectats i organitzats per projectes de macrogranges a Calabuig (Bàscara), Palau de Santa Eulàlia (Salvem la Pellingarda), Pontós (Prou contaminació a l’Empordà) i la Iaeden-Salvem l’Empordà.

«Ens uneix la preocupació per la contaminació dels aqüífers causada en bona part per nitrats procedents d’abocaments incontrolats de purins. Per això, ens mobilitzem i fem una crida a tota la població empordanesa, a les associacions cíviques i als ajuntaments d’adherir-se al nostre manifest que reclama a la Generalitat una moratòria de noves macrogranges i d’ampliacions de granges fins que millori la gestió dels residus de la indústria ramadera i que tornem a tenir l’aigua neta i saludable a tots els municipis de la comarca», asseguraven de sortida des de la plataforma Salvem l’Empordà de Purins.

L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, un dels pobles més petits de la comarca, l’any 2011, va denegar la llicència de construcció de la macrogranja de porcs a tocar la riera de la Pellingarda. La granja havia de tenir una capacitat per a 2.300 porcs en el llogarret de l’Estanyet. L’alcalde es mostrava prudent perquè els ajuntaments estan indefensos davant d’aquestes iniciatives. «Teníem un pou contaminat i els micropobles pretenem que tot negoci generi oportunitats i hi hagi un equilibri territorial i de sostenibilitat», reflexiona Xavi Camps.

La sentència del TSJC

L’Ajuntament ho va intentar aturar i el promotor va recórrer per la via judicial. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li donava la raó i instava l’administració local a seguir els tràmits però, com que no complia la normativa, es va denegar la llicència. «Després de dos anys i de fer múltiples accions tant en els mitjans com a escala institucional i política i de presentar múltiples al·legacions», expliquen des de la plataforma, «s’ha aconseguit que l’Ajuntament denegués la llicència».

La decisió municipal es va comunicar al TSJC, on hi havia una sentència que els instava a agilitzar els tràmits perquè el promotor pogués tirar endavant la granja. Però, en el procés de presentació de documentació, Xavi Camps explicava que se li va requerir un projecte nou, perquè es preveien canvis substancials si es tenia en compte el dibuix de la granja presentat i que encara no s’havia fet.

Moviment veïnal

Dos anys abans, es començava a produir un moviment veïnal amb reunions a les quals fins i tot va assistir el promotor. Mentre aquest defensava la legalitat dels tràmits, l’altra part alertava de les conseqüències negatives.

El sindicat Unió de Pagesos (UP), que es va posicionar a favor del promotor, va exigir a l’Ajuntament que complís la sentència i que agilitzés els tràmits perquè el ramader pogués començar a fer la construcció, ja que «compleix totes les condicions legals, sanitàries i ambientals». «S’ha hagut de gastar diners comprant el camp, fent el projecte, anant a judici i encara no hi ha pogut posar ni una totxana», va lamentar públicament el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball.

La plataforma Salvem la Pellingarda va celebrar, en acabar el procés judicial, amb un dinar popular, la denegació del permís per construir la macrogranja prevista. El representant d’Asaja a l’Alt Empordà, Martí Clos, explica que «els porcs estan millor en una casa moderna que abans i la qualitat de la carn és millor ara».