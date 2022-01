La Casa de Cultura de Llançà ha acollit, aquest divendres, un acte convocat per la seva Policia Local i l'Ajuntament per a anunciar la instauració de l'1 d'abril com a diada patronal del cos policial. La data coincideix amb el 825è aniversari de les concessions que va fer el rei Pere el Catòlic el 1197 i que van donar peu a la creació del sometent, considerat el precedent de l'actual cos de les policies locals i guàrdies urbanes. Llançà es considera "municipi pioner" en aquesta reivindicació històrica i demana als altres ajuntaments que disposen de cos municipal "que s'adhereixin a la proposta", segons ha dit el sergent i Cap de la Policia Local Òscar Soler.

La presentació ha comptat amb la projecció del documental So emetent, dirigit per Jaume Simón, excap de la policia local llançanenca, i produït per l'Associació Catalana de Caps i Comandaments de la Policia Local (ACCPOLC). "Podem considerar que els orígens de la policia local, almenys a Catalunya, es remunten a més de vuit segles, exactament enguany es compliran 825 anys d'aquelles primeres milícies armades locals, una data emblemàtica per celebrar una commemoració comuna que uneix els 216 cossos de policia local que tenim actualment", segons ha explicat Simón. Ell i el seu successor, el sergent Òscar Soler, han rebut una distinció de l'Associació de mans de l'inspector Joaquim Martín, cap del cos a Sant Cugat. Òscar Soler ha moderat, posteriorment, una taula de debat amb el mateix Martín, la subdirectora general de Suport al Sistema de Seguretat en l'Àmbit Local, Begoña Curto, i els caps de les policies locals de Figueres i Girona, Josep Maria Riera i Joan Jou, respectivament. Aquest debat ha posat damunt la taula la situació del model policial actual, la llarga història de les reivindicacions per renovar-lo i les necessitats de canvi que els cossos locals demanen per a potenciar les seves actuacions, afavorir l'estalvi de gestions i aprofundir en la coordinació amb altres cossos policials. A la sala hi eren presents representants d'altres comissaries, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers, SEM i ADF. L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, ha agraït la feina de tots els cossos policials i d'emergències, "perquè, com a societat, us necessitem", ha dit. El tinent d'alcalde Francesc Guisset ha reivindicat aquest paper fundacional del sometent i ha recordat que "quan un ciutadà truca al 112 i demana a la policia, ho fa sense distincions". Durant el debat, Begona Curto ha reconegut que, en l'àmbit policial "és el moment d'innovar". Els caps que han participat en el debat han expressat obertament la necessitat de generar una nova manera de fer amb centrals de compres que evitin l'excés de tràmits administratius o unes bosses de personal més extensives i que facilitin les contractacions de nous agents en els diferents territoris.