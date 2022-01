El Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha reunit amb els principals comandaments i representants dels Mossos d’Esquadra i del departament d’Interior a la demarcació de Girona. La presidenta del consell, Sònia Martínez, i el vicepresident del mateix organisme, Josep Maria Bernils, els hi han traslladat les necessitats i peticions que els alcaldes i alcaldesses de la comarca han manifestat els darrers mesos en relació a diverses problemàtiques relacionades amb la seguretat ciutadana.

El tràfic, consum i distribució de drogues, les onades de robatoris o la falta d’efectius policials i equipaments, van ser algunes de les qüestions en què es va fer èmfasi al darrer Consell d’Alcaldies i que la presidenta del Consell Comarcal es va comprometre a abordar amb urgència. De fet, aquesta trobada amb Interior ve precedida de diverses reunions amb els responsables de les àrees bàsiques policials, on el Consell Comarcal s’ha ofert per cooperar en tot allò que requereixi el departament.

Aquesta col·laboració ja s’està donant, per exemple, en un projecte on la policia dona suport tècnic als ajuntaments per a la instal·lació de càmeres lectores de matrícula que s’utilitzaran exclusivament per a qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana. Des del Consell Comarcal s’ha ajudat a Interior en temes de coordinació, concretament amb l’objectiu d’optimitzar el nombre de càmeres i facilitar la interlocució entre municipis.

A la reunió hi ha assistit, en representació de la Generalitat, el director territorial d’Interior, Jordi Martinoy, el comissari en cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milan i els responsables de les àrees bàsiques policials de Figueres, Alfons Sánchez, i Roses, Gabriel García. Tots ells van qualificar de molt positiva la relació i col·laboració que mantenen amb tots i cadascun dels alcaldes de la comarca a l’hora de fer front a les problemàtiques de seguretat ciutadana que es van registrant.

La col·laboració de la policia catalana amb els ajuntaments i les brigades municipals ha permès un fort increment de les intervencions i aprehensions de droga a l’Alt Empordà en els darrers mesos. A banda del problema de salut pública, però, el cultiu de droga genera altres problemàtiques com la sensació d’inseguretat o talls de llum en algunes zones concretes que preocupa veïns i municipis. Pel que fa a les onades de robatoris, que de forma intermitent afecten determinats nuclis rurals, els Mossos d’Esquadra han explicat que s’han incrementat el nombre d’efectius que, preventivament, patrullen en aquestes zones.

A la reunió també s’ha tractat la problemàtica de les ocupacions, així com qüestions relacionades amb protecció civil i d’altres competències que té assumides el Consell Comarcal.

Interior va anunciar que havia destinat més efectius a les comissaries de Figueres, Roses, la Jonquera i l’Escala en les darreres setmanes i que s’ha procedit a la renovació de vehicles, als quals s’afegirà en breu els tot terreny. Amb aquesta acció del departament d’Interior es comença a posar remei a una de les peticions dels alcaldes i alcaldesses de la comarca. Es reclamaran, però, més agents a partir de la sortida de noves promocions els anys 2022 i 2023, tota vegada que les dotacions encara es consideren insuficients.