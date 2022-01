L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha sigut aquest matí de dijous el convidat a la nostra trobada digital on ha contestat en directe totes les preguntes formulades pels nostres lectors. Entre altres temes, ha parlat de la importància del desenvolupament de les energies renovables a la comarca. Davant la polèmica sobre aquesta qüestió, accentuada recentment per l'aval al Parlament al projecte Parc Tramuntana, un lector ha volgut parlar-ne amb l'alcalde. Plana considera que s'ha de treballar per aconseguir la compatibilitat de "la transició energètica com a part imprescindible del combat contra el canvi climàtic, la preservació dels ecosistemes empordanesos i la participació activa del territori, per garantir que el nou model energètic està al servei de la societat i no dels grans oligopolis". L'alcalde diu estar convençut que "serem capaços de trobar les complicitats necessàries per aconseguir que aquesta compatibilitat, que és possible, sigui una realitat".

Durant la trobada s'han plantejat altres temes que preocupen a la població rosinca com la mobilitat, projectes polítics, la situació de l'antiga depuradora o si finalment Roses tindrà carnaval aquest any. Llegeix totes les respostes que l'alcalde ha donat aquí.