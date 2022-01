Suport i acompanyament a totes les persones afectades de càncer de mama, i als seus familiars, és el que ofereix el Grup Iris, l’associació d’empordaneses afectades de càncer de mama a Figueres. En el seu desè any des de la seva creació, els ingressos anuals de l’entitat han descendit, a causa de la cancel·lació de la seva principal font de finançament, la cursa solidària.

La Cursa de la Dona, que organitza des de fa anys el Grup Iris a Figueres, congrega milers de persones anualment. En el darrer any que es va poder celebrar, va aplegar 5.500 dones participants i uns 400 voluntaris. La recaptació íntegra va destinada a l’entitat, alhora que la dona a conèixer i promou bons hàbits de salut. Els beneficis que genera la cursa, juntament amb els donatius de particulars i empreses i els beneficis que s’obtenen de la venda en farmàcies dels productes elaborats en els seus tallers, són els que generen el finançament necessari per mantenir en peu l’associació. Una part de les recaptacions que aconsegueix el Grup Iris estan destinades a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona i a l’Hospital de Figueres, per l’ajuda a la investigació del càncer de mama.

Lídia Albert, presidenta del Grup Iris, descriu la funció que ofereix l’associació: «Només som dones que hem passat pel mateix procés, i intentem transmetre el que hem viscut, sempre en positiu, mai en negatiu».

L’entitat, que acumula més de 200 sòcies i socis, de les quals unes 70 són dones afectades pel càncer de mama, brinda un acompanyament a través del suport i les teràpies individuals, que en aquests darrers anys han hagut de ser en format virtual. Albert explica el gran esforç que han hagut de fer des de l’associació per adaptar-se a aquesta situació, ensenyant des de zero a connectar-se i utilitzar internet a les persones que requereixen el seu servei. «Ens hem transformat i hem continuat treballant, fins i tot amb més feina», assegura la presidenta.

També ofereixen tallers en format virtual, com són els de treballs manuals per ajudar a la motricitat fina, els de cuina i alimentació saludable, les sessions de teràpia conjunta amb psicoterapeutes, entre altres. Tota la seva oferta s’ha adaptat a la pandèmia, com va passar amb la cursa solidària. A causa de la Covid-19, les dues darreres edicions de la cursa, la cinquena i la sisena, es van transformar en un projecte virtual. S’han dissenyat samarretes personalitzades per aquesta nova edició, s’han fet concursos a les xarxes socials, com Instagram i Facebook, i s’ha obsequiat amb regals a diverses categories, com la de participant de menor i major edat. «És una cursa solidària, és tan important la primera com l’última que arriba a la meta, l’important és recaptar diners per millorar el benestar de les sòcies afectades i per la investigació». Però en els dos últims anys, des que la cursa s’ha passat a format virtual, les inscripcions han baixat, perjudicant les recaptacions.

El Grup Iris té com a prioritat estar a prop de les persones afectades pel càncer de mama i els seus familiars i acompanyar-les durant els diferents estadis de la malaltia. L’equip està format per persones voluntàries, que des de l’acompanyament personal ofereixen el suport de persones que ja han patit la malaltia, i des del professional, compten amb psicoterapeutes.