Els veïns de la Marca de l'Ham de Figueres preveuen tallar a partir de dilluns i durant quinze dies consecutius la carretera de Vilatenim i l'N-260 per denunciar els "problemes" que generen les ocupacions il·legals al barri. El secretari de l'associació veïnal, José Garrido, atribueix la situació als grups que han ocupat les promocions de cases abandonades de Vilatenim i un edifici del Bisbat on, segons diuen, s'hi consumeix droga. De fet, els veïns han alertat a través de les xarxes socials que han localitzar xeringues a tocar de l'escola. "Això s'ha de solucionar immediatament", insisteix Garrido.

Asseguren que el barri té problemes de salubritat, que hi ha augmentat la inseguretat i que s'hi estan produït més robatoris. Els veïns de la Marca de l'Ham fa temps que denuncien els problemes que, segons diuen, ocasionen les persones que han ocupat il·legalment diverses cases d'una promoció que va quedar a mig fer, a Vilatenim. Però no només això.

També asseguren que han ocupat un edifici, en ple centre del barri, que és del Bisbat i on s'hi creuen que s'hi consumeix droga. "Van rebentar les totxanes que impedien el pas i van entrar. Hi cremen plàstic per escalfar-se, consumeixen de droga i de tot", assegura Garrido. De fet, han trobat xeringues a tocar de l'escola.

"L'Ajuntament està de la nostra part i està en converses per intentar resoldre-ho però nosaltres estem cansats de la situació i, a partir de dilluns, començarem un cicle de talls, de moment durant quinze dies", explica Garrido. La intenció és tallar la carretera que uneix el barri amb Vilatenim –on hi ha l'urbanització ocupada- i l'N-260, que va a Roses. Els talls començaran a les 18.30 i s'allargaran fins a les 19.30 hores.