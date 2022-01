El grup municipal de Junts per Figueres (JxF) acusa el govern quadripartit d'amagar informació als veïns del barri de l'Olivar Gran de Figueres en la reunió de fa 15 dies i iniciar "sense previ avís" les obres per a la instal·lació de l’antena de telefonia en els terrenys del nou pavelló. El portaveu, Jordi Masquef, considera “una presa de pèl i una falta de respecte i transparència molt preocupant, especialment després de reunir-se amb els veïns just fa 15 dies”.