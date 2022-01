L’Associació de veïns de l’Olivar Gran de Figueres ha convocat una reunió, el proper 27 de gener, a les vuit del vespre, per manifestar la seva «oposició a l’antena 5G» després que Junts per Figueres alertés que l’ajuntament havia cedit uns terrenys de l’Olivar Gran per a instal·lar l’antena rebutjada pels veïns del Rally sud el 2019. La reunió es farà als baixos del carrer Pere Teixidor, 8.

Una antena de telefonia genera el rebuig dels veïns

La instal·lació d’una antena de telefonia mòbil al barri de l’Olivar Gran de Figueres ha generat el rebuig per part dels veïns que consideren que està massa a prop de la zona residencial i centres escolars. Els veïns han començat una recollida de signatures, s’han reunit amb l’alcaldesssa, Agnès Lladó, i estan disposats a continuar portant a terme accions. L’Ajuntament deixa clar que des del govern poden aturar la instal·lació perquè les autoritzacions son per part de l’Estat.

L’antena de la companyia de Telefònica es va instal·lar fa uns anys al Rally Sud on ja va generar molt de rebuig.

Es tracta d’una antena amb la tecnologia 4G de trenta metres d’alçada. En aquesta ubicació se situava a menys de deu metres de la façana de blocs de pisos. Els veïns des de les finestres veien l’antena, constaten fonts municipals. Des de l’Ajuntament van fer gestions perquè es retirés d’aquell emplaçament.

El govern va aprovar el 2015 un pla per regular aquest tipus d’equipaments. La companyia va optar perquè el nou emplaçament fos en una de les zones establertes al pla, a l’Olivar Gran, a tocar on es construirà el nou pavelló. Els veïns però entenen que tampoc és una bona ubicació. Joan Moreno, un dels membres de l’assamblea de veïns, posa de manifest que se situa a tocar una zona residencial, on també hi ha centres escolars i una llar d’infants i no consideren que sigui l’espai més idoni.

Els veïns se senten desatesos per part del govern i ahir es van trobar que les màquines començaven a instal·lar l’antena.

Prèviament, a banda de tenir la reunió amb l’alcaldessa van iniciar una recollida de signatures que continuaran i estan disposats a portar a terme més accions per intentar aturar-la.

Des de l’Ajuntament s’ha informat que per part del govern no es donen autoritzacions sinó per part de l’Estat i que a nivell local únicament atenen peticions de permisos de llicència d’obres.

Tot i això el govern ha fet algunes gestions. Posen de manifest que en el cas de l’anterior ubicació estava molt a prop dels edificis i que en aquest cas s’ha optat per una àrea que està inclosa dins el pla que es va aprovar per unanimitat el 2015. Per tant, la companyia no estaria incomplint cap normativa.

Respecte a l’antena és de tecnologia 4G i l’empresa de telefonia no té intenció de canviar-la a una antena 5G més endavant. Des de l’empresa els posen de manifest que necessiten donar cobertura a aquest sector de la ciutat. A Figueres ha 32 antenes que donen cobertura a la ciutat.

L’antena se situa a un dels laterals del sector on properament es construirà el nou pavelló de Figueres. Hi ha a tocar un institut i un centre de primària.