Entre els elements de mobiliari urbà de Cadaqués, hi ha des de fa uns dies una àncora, que s’ha instal·lat a Portdoguer. És l’ancora a la qual s’hi amarrava el vaixell de l’aigua. L’Ajuntament recull la seva història: «Als anys 60, amb l’arribada del turisme, l’aigua potable es va esgotar i per l’aixeta sortia aiga salada. Per aquest motiu es va haver d’optar per portar-la amb el barco de l’aigua, que venia de Sant Pere Pescador».