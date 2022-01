La Taula Comarcal de Maltractaments a les persones grans de l'Alt Empordà, impulsada per l’àrea de Benestar social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), condemna l'agressió sexual a una dona de 95 anys produïda el passat divendres a Figueres.

Aquest espai, format per diferents agents que treballen en l'àmbit de la gent gran de la comarca, s'ha ofert a donar tot el suport possible a la víctima i a continuar treballant per evitar que es produeixin agressions com aquesta.

Segons informa el CCAE, professionals de Serveis Socials de Figueres, que també integren la taula, estan actuant en el cas.