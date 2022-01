La mare natura no perdona, i menys si té aigua de sobres per alimentar els seus fills. En aquest cas, la descendència, en forma de vegetació i arbres, fa temps que creix de manera ufanosa en el llit de la Muga al seu pas pel terme municipal de Castelló d’Empúries.

Aquest fet ha generat un important efecte visual sobre el patrimoni històric castelloní, ja que el Pont Vell d’origen medieval només es pot veure de la vora i és quasi imperceptible des del Pont Nou. Durant l’etapa hivernal, amb els arbres sense fulles, encara és possible distingir algun punt de les seves arcades, però quan arriba la floració la verdor tapa totalment l’estructura de pedra i rajols de la construcció.

El fet no tindria més importància si no fos que el Pont Vell no és una peça més de l’engranatge viari del territori. L’abril de l’any passat, El Govern de la Generalitat va acordar declarar Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Monument Històric, el Pont Vell, a Castelló d’Empúries, així com delimitar-ne l’entorn de protecció. «Es tracta d’un pont originalment gòtic de 130 metres de longitud salvats per set arcades. Situat sobre el riu la Muga, comunica els seus dos marges, donant continuïtat al Camí Vell d’accés al nucli urbà», argumentava el Consell Executiu en la seva resolució.

«Tradicionalment –afegia en el text– també s’ha conegut amb altres noms com Pont Nou, Pont Major i Pont dels set arcs. Al llarg de la seva història, el Pont Vell ha patit diversos danys i intervencions però, per la seva importància, sempre ha estat restaurat de tal manera que ha arribat als nostres dies amb una notable unitat d’estil i amb un correcte estat de conservació».

El primer pont sobre la Muga va ser una passera construïda al segle XI quan els comtes d’Empúries es van establir a Castelló d’Empúries. Se’n té constància des del 1279 en documents en els quals surt esmentat com el «ponte novo de Castilione». Sobre la seva història, el castelloní Salvador Famoso Arnau va escriure el 2008 el llibre El Pont Vell de Castelló d’Empúries. Una memòria arquitectònica, constructiva i històrica del passat. Un passat que la natura s’entesta a mantenir amagat.

Xon Hugas:«Esperem la neteja de l’ACA»

Les competències de neteja dels llits dels rius, recs i rieres recau en l’Agència Catalana de l’Aigua. L’entitat, que depèn de la Generalitat, t és l’encarregada d’autoritzar o executar accions. Sobre aquest tema, la regidora de Turisme, Cultura i Patrimoni, Xon Hugas, explica que «hem parlat amb l’ACA i properament ha de sortir la convocatòria de neteja de la Muga. Suposem que aquest tram estarà dins la convocatòria.