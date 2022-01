Una cinquantena de persones han protestat aquest dissabte, 22 de gener, a Espolla per demanar que s'aturin els tres projectes que preveuen instal·lar onze aerogeneradors a tocar del municipi. El problema és que aquests projectes es complementen amb altres de municipis veïns que "ho empitjoren encara més". Per això, han fet una caminada fins a un turó proper i han col·locat senyals vermelles on està previst que vagi cada aerogenerador. "Avui veurem com quedarà Espolla. No volem que el poble quedi encerclat per molins de vent", assenyala la membre de la Iaeden Salvem l'Empordà, Bàrbara Schmitt. La caminada s'ha fet amb un tub de 30 metres, com les pales d'un aerogenerador, per mostrar les dificultats que tindrien els tràilers per transportar les pales.