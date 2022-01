Youssef Gharj El Bouazzati ha assentat tres precedents a l’hora d’accedir al càrrec de cap de la Policia Local de Castelló d’Empúries: primer, la incorporació per accés lliure a inspector en lloc de fer-ho per promoció interna, sense haver cursat prèviament la formació bàsica a l’escola de policia; segon, la seva joventut, ja que ha entrat amb 28 anys a ocupar una plaça a la qual s’accedeix normalment amb més edat, i, finalment, el fet de ser el primer inspector a Catalunya d’origen marroquí, ja que va néixer a Figueres, però la procedència dels seus pares és el Marroc.

El nou inspector de la Policia Local de Castelló d’Empúries va néixer a Figueres el 1993, és advocat i ha passat de treballar d’agent a ser inspector en un procés meteòric.

Com i quan descobreix la seva vena policial?

Tenia 17 anys i estudiava Batxillerat a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres i ja tenia clar que quan acabés el Batxillerat faria oposicions per a policia. Però va ser una època en què la Generalitat havia congelat pressupostos i havia suprimit les oposicions. Tot i això, mantenia l’afany de preparar-me per opositar.

Però en lloc d’això va acabar estudiant Dret. Per què?

Perquè mentre estava preparant-me per quan pogués fer les oposicions vaig adonar-me que el Dret m’enganxava molt. En lloc de treballar en feines temporals mentre esperava fer oposicions, vaig decidir matricular-me al grau en Dret a la UdG. Vaig començar a treballar en un despatx de Dret Penal a Girona, a Monguilod Advocats, i la cosa va anar fluint. Vaig acabar el màster en Advocacia i em vaig especialitzar en Dret Penal.

I com li arriba l’oportunitat de ser policia?

L’estiu del 2019, mentre treballava al despatx d’advocats, vaig decidir presentar-me a la Policia Local de Castelló d’Empúries.

Per què va triar Castelló?

En aquest municipi, jo hi veia una transversalitat molt interessant per treballar de policia, amb el seu nucli antic, amb la gent de tota la vida de Castelló; amb el turisme, que multiplica la població per set o per vuit a l’estiu; amb les platges i l’oci nocturn... considerava que aquí podia saber què era la policia en tota la seva essència.

Com entra a la Policia Local?

Fent l’oposició a una plaça d’interí de llarg termini. Em vaig adonar de seguida que m’encantava la policia. El 2020, vaig guanyar la plaça de funcionari de carrera, la plaça d’agent. Jo sabia que el nostre sotsinspector en cap es jubilava, i amb aquesta previsió vaig decidir preparar-me per a les places d’escala executiva, per ser inspector. Vaig començar a estudiar i a preparar el projecte de gestió que demanaven, mentre continuava treballant.

En un salt meteòric, passa de ser agent a inspector.

El setembre del 2021 va començar l’oposició. Érem vuit aspirants. El primer examen psicotècnic el vam passar tots; el segon, vam passar-lo quatre; el tercer, el cas pràctic, vam passar-lo dos. Estava difícil la cosa, però tenia la sensació que ho havia donat tot de mi en el projecte de gestió que vaig fer. La cosa va funcionar, vaig aprovar jo el projecte de gestió i vaig guanyar la plaça d’inspector. El 12 d’octubre, vaig començar a treballar com a inspector dues setmanes, després vaig marxar a fer el curs d’inspector a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el 6 de desembre em vaig incorporar com a cap.

Ha pogut assimilar la rapidesa de la seva escalada?

Ha sigut tot tan ràpid que no n’he estat conscient en les transicions sinó a posteriori. L’ascens té una repercussió en la meva vida. Amb 28 anys, trobar-te en aquesta tessitura professional suposa un replantejament de tot allò personal. Ho he anat assimilant bé, estic molt content i sé que és un repte molt bonic, que pot funcionar molt bé.

Fa poc, patrullava amb companys i ara és el seu cap. Com condiciona la relació amb els companys el canvi de registre?

Tinc la gran sort de comptar amb un equip espectacular. La qualitat humana de la meva plantilla és de 10. Abans de guanyar la plaça, em va donar suport tothom, a la plantilla. Malgrat que era difícil que jo pogués guanyar, sempre em vaig sentir emparat pels companys, que m’animaven. Sí que he pensat que fa poc patrullava sota les ordres d’un caporal i ara soc jo el responsable de tota l’organització. Per sort, quan vaig guanyar, tothom va seguir al meu costat. Les ordres que vaig començar a donar van ser molt ben rebudes, amb motivació.

Què ha aportat vostè a la Policia Local de Castelló d’Empúries?

La idea és aplicar un nou model policial de proximitat estratègica. Sobretot, la base de canvi es troba en l’aproximació al ciutadà, en instaurar nous recursos materials i tecnològics adaptats al context social que vivim i en incrementar els efectius de la plantilla, el primer semestre d’aquest any.

Quants efectius hi ha i quants n’hi haurà?

Actualment, hi ha unes 43 persones adscrites a la Policia Local i la idea és superar els cinquanta. Per part de l’ajuntament hi ha una predisposició total perquè així sigui, tant amb el regidor de Recursos Humans com amb l’alcalde.

Quines són les seves prioritats operatives?

En un marc general, les necessitats operatives es basaran en campanyes informatives i de conscienciació al ciutadà. Les campanyes aniran dirigides principalment a trànsit, controls de velocitat, controls d’alcoholèmia... A més, amb l’àrea d’Habitatge estem treballant la problemàtica de les ocupacions il·legals. Tenim una necessitat d’instaurar un protocol d’actuació en matèria jurídica i normativa. I, per una altra banda, també prioritzem el tema de l’incivisme.

Quin és el tret que el caracteritza a l’hora de treballar?

Crec que els més destacables, com a professional, serien l’assertivitat, l’empatia i la proximitat. Com a persona, crec que soc responsable amb tot allò que faig. Vull pensar que la gent em veu com una persona propera.

Ha rebut algun consell que s’aplica en la feina?

Tinc claríssim el consell del meu pare. Quan vaig guanyar la plaça em va felicitar pel meu esforç i em va demanar que no canviés, que fos sempre jo mateix.