Els problemes de cobertura a l'Escala són freqüents a diverses zones del municipi des de fa molt de temps i és un assumpte que preocupa a gran part de la població. L'alcalde Víctor Puga assegura que hi estan treballant en una "nova normativa que permetrà donar seguretat jurídica a les operadores" per poder fer un desplegament d'equips i antenes i així resoldre la problemàtica. Així ho ha explicat a la trobada online amb els nostres lectors que ha tingut lloc aquest matí de divendres a www.emporda.info.

A la resposta d'un altre lector ha reconegut que els problemes de cobertura es produeixen per la negativa d'anys enrere de posar antenes "sens dubte, una estrica norma municipal i el desconcert normatiu d'aplicació, ha fet que l'Escala no tingui una implantació suficient d'instal·lacions de telecomunicacions per garantir un bon servei de telefonia", ha dit.

Podeu veure l'entrevista completa aquí.