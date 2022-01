Les oficines de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Roses, ubicades a la Casa del Mar, han dut a terme la renovació i ampliació dels seus espais i despatxos. Amb aquesta redefinició, els diferents serveis que ofereix l’àrea compten a partir d’ara de millors condicions i confortabilitat per a l’atenció al públic.

Aquests espais havien quedat petits i obsolets, amb unes condicions de ventilació i dimensions que no resultaven idònies per a l’atenció personalitzada que oferim a la ciutadania. La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, explica que "la incorporació al departament de cada cop més professionals per a l’atenció de les persones usuàries, requerien nous despatxos i en millors condicions per realitzar les seves entrevistes i sessions de manera confortable".

Per posar solució a aquesta problemàtica, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb el casal d’avis que ocupa part de l’edifici, per fer ús d’una part de la primera planta de l’immoble. L’acord ha permès habilitar en aquesta planta pis tres despatxos nous i una sala de reunions, on s’han desplaçat els serveis administratius. També s’ha reubicat l’espai destinat al Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i al Servei de teràpia infantil, amb una sala dotada de sofàs i butaques, creant un espai més amable i confortable en l’atenció psicològica d’aquests dos col·lectius.

D’aquesta manera, la planta baixa, amb una millor accessibilitat a peu de carrer, passa a concentrar els despatxos i espais destinats a l’atenció al públic, on els diferents professionals poden realitzar a partir d’ara les seves entrevistes i sessions amb més amplitud i en millors condicions.

L'àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Roses la formen el conjunt de serveis i recursos públics que tenen a veure amb l'objectiu de garantir les necessitats socials bàsiques. Entre d’altres, ofereix atenció a persones grans, dones, infància, immigrants, famílies, prevenció i tractament d’addiccions... posant una atenció especial en el manteniment de l’autonomia personal de les persones i el desenvolupament de les capacitats personals, així com en el desenvolupament d'accions comunitàries.