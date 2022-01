L’Ajuntament de l’Escala començarà aquest mes de febrer la intervenció de millora a l’edifici de la Casa del Gavià, que es troba situat a la platja i, des de fa uns anys, acull l’Escola d’Arts. «Tenen problemes d’humitat i es repintarà l’edifici», explica el regidor d’Urbanisme, Josep Bofill. Els treballs consistiran en la millora dels aïllaments, la fusteria exterior i la reparació d’humitats. Per a aquest projecte, el consistori escalenc té un pressupost d’uns 160.000 euros. Situada dins del nucli antic, la casa fou construïda l’any 1951 damunt les roques de l’extrem occidental de la platja, amb la façana principal al carrer del Cargol, forma cantonada amb el petit corriol del pintor Rafel Ramis i Ballesta.

La Casa del Gavià és un habitatge inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La va dissenyar, el 1945, Oriol Folch i Camarasa a instàncies del seu oncle, el museòleg, historiador i crític d’art Joaquim Folch i Torres, el qual, amb la seva dona, Orsina Baget, van fer llargues estades al Gavià des del 1951 fins poc abans de la mort de Folch i Torres, que va tenir lloc el 1963 a Badalona.

És un edifici de pedra, de planta rectangular, assentat damunt la roca de la costa, amb un mirador damunt del mar a l’extrem nord. Està format per tres crugies rectangulars, amb alçada desigual. Es troba distribuït en planta baixa i pis, tot i que el cos central, construït a manera de torre, presenta una tercera planta.

A la part nord, hi ha una terrassa damunt del mirador. La façana principal té una porta d’accés rectangular amb una obertura de mig punt bastida amb carreus de pedra. Als pisos, les obertures són circulars, també emmarcades en pedra.

La façana de mar presenta tres contraforts de reforç de l’estructura, amb finestres rectangulars a baix i circulars al pis. La planta superior té una sola obertura tripartida, bastida en pedra, que es repeteix a la façana nord, damunt la porta d’accés a la terrassa. A la planta baixa, hi ha un gran portal de mig punt amb dovelles petites i la clau destacada. El mirador està obert al públic i delimitat per una tanca de pedra i maó, amb portal de mig punt cobert per accedir-hi des del carrer.

Aquesta casa ocupa l’emplaçament de l’escorxador vell, que havia quedat en desús el 1913, quan les instal·lacions per escorxar animals es varen traslladar a la sortida de la vila (direcció Figueres), a la zona de la desembocadura del riu Ter. Al lloc de l’antic escorxador, fou construït, el 1951, el xalet Folch i Torres (batejat com El Gavià).

Folch i Torres –germà del cèlebre escriptor Josep Maria Folch i Torres– i la seva dona van dissenyar una casa que recordés un vaixell. Per això, per exemple, les finestres superiors d’El Gavià imiten els ulls de bou d’una embarcació.

El Gavià va acollir bona part dels últims anys de la vida de Joaquim Folch i Torres, marcats per la ferotge repressió cultural de la dictadura franquista. El 1985, la casa d’El Gavià va ser adquirida per l’Ajuntament de l’Escala als hereus de Joaquim Folch i Torres, i la va rehabilitar. Des del 2 de setembre de 1993, hostatja l’Escola Municipal de Música i d’Arts Plàstiques.