L'Ajuntament de Figueres ha presentat el Pla d'Enllumenat del 2022 amb l'objectiu de posar a la ciutat al dia en aquesta matèria. Fa anys que l'enllumenat de la ciutat no s'ha renovat, hi ha parts de la ciutat on les instal·lacions estan obsoletes i no compleixen la normativa.

Segons informa el consistori, es faran dos tipus d'actuacions: les estructurals (línia, caixa, suport) i actuacions sobre lluminària i/o sobre el conjunt làmpada i equip. Els objectius d'aquestes inversions són aconseguir l'adaptació reglamentària de les instal·lacions, millorar les condicions de seguretat i servei (compliment dels Reglaments, adequació de l’ús del servei a les necessitats lumíniques, estètiques, urbanes, i elèctriques), substituir els enllumenats deteriorats i obsolets i reduir la potència instal·lada i, conseqüentment, de consum elèctric. Es duran a terme actuacions de millora, que exigeixen una modificació de la instal·lació, i de manteniment ampliat, que són les que contemplen la renovació de fonts de llum (làmpades, retrofit, lluminàries o equips), suports o altres intervencions que no exigeixen modificació de la instal·lació. Es faran millores a passos de vianants, quadres elèctrics i la resolució de defectes de REBT, als sectors Olivar Gran (en dues fases); habitatges del parc; Poble Nou; Fages de Climent: Horta Capallera; Cendrassos; i Marca de l'Ham. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, considera que és un pla "que fa molts anys que s'hauria d'haver fet" i valora molt positivament aquesta actuació. "Un dels nostres objectius és treballar perquè Figueres sigui una ciutat més amable i segura per a tothom. Garantir un bon enllumenat públic és fer que tothom es senti més segur al carrer i això ho sabem molt bé les dones. Una ciutat amb més llum és una ciutat més segura. Amb aquest pla també incrementem l'eficiència energètica i la qualitat ambiental per a la ciutadania", ha declarat. El vicealcalde Pere Casellas afegeix que "era important per a nosaltres posar la ciutat al dia amb mancances que arrosseguem des de fa anys. Aquest pla renovarà l'enllumenat adequant-lo a la normativa vigent". Actuacions 2021 El 2021 es va renovar l'enllumenat de diverses parts de la ciutat: barri del Culubret; carrers Juncària; Pujada del castell-pineda; Pep Ventura; Ntra Sra Montserrat; plaça del Gra; i l'avinguda Vilallonga (entre la plaça del Gra i el pas a nivell) i els passos de vianants. Actualment estan en execució les actuacions de millora dels quadres elèctrics i resolució de defectes de REBT a: carrers Dr. Fleming; Empordà (sector jutjats); Caputxins, C/Arquitecte Azemar,; passeig John Lennon; sector carrers Progrés; el Far; Requesens; ronda Carril; Vila-sacra; Vilamalla; plaça Cementiri; i carrer Campinya. Les actuacions previstes per l'any passat que en aquests moments estan en redacció i planificació per executar-se aquest 2022 són: carrers González de Soto; Oliva; Pere III; Pujades; Sant Jordi; La Pau; Empordà (sector jutjats) i Parc Sol.