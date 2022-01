El diputat de la CUP-Guanyem i president de la Comissió d’Acció (CAC) del Parlament de Catalunya, Dani Cornellà, va defensar la proposta de resolució presentada per la CUP a la sessió de la CAC celebrada aquest dimecres. Els anticapitalistes van registrar la proposta fa uns mesos per tal de debatre-la en seu parlamentària. En la darrera CAC, celebrada el 10 de desembre de 2021, es van fer tres compareixences per escoltar i debatre entorn el model d'implantació de les energies renovables al territori.

Segons ha manifestat el diputat de la CUP-Guanyem, la proposta que s'ha presenta "és la mateixa que s’ha debatut i aprovat en 25 ajuntaments (Roses, Begur, Cadaqués, Torroella de Montgrí, La Jonquera, Colera, Parlavà, Pals, Ventalló, Viladamat, Castelló d'Empúries, l’Estartit, Regencós, Sant Jordi Desvalls, Garrigàs…) i similar a l’aprovada ens altres organismes supramunicipals”.

En aquest sentit, el diputat cupaire ha expressat que no enten "com partits com ERC o Junts per Catalunya que a tots aquests municipis han estat votant a favor la moció contra el macro parc eòlic, quan la mateixa proposta arriba al Parlament no hi donen suport" i ha afegit que "no val votar Sí als ajuntaments per por a perdre vots i al parlament votar No a la proposta, això se’n diu enganyar a la gent i trair el territori”. La Proposta de resolució va ser rebutjada amb els vots en contra de Junts, el PSC, ERC, Ciutadans i en Comú Podem, només hi va votar a favor la CUP.

La CUP assegura que continua donant suport a la Plataforma i als 25 ajuntaments que si han manifestat contraris al projecte. "Cal tenir molt en compte el territori en aquest procés de transició energètica, escoltant també el Manifest científic per a la protecció dels ecosistemes marins davant dels projectes eòlics al mar redactat per 9 científics i avalat per més de cent investigadores i cinetífics", expressa la formació en un comunicat.

Per la CUP, la transició energètica ha de ser coherent amb els principis de respecte pels ecosistemes naturals i la biodiversitat, establint com a una de les característiques principals que ha de ser democràtica, distribuida i participativa. "No podem permetre macroprojectes com aquest o els projectats a l’Albera, l’Anoia, l’Alta Segarra, la Terra Alta, les Garrigues i a molts altres indrets del nostre país", manifesten.

La CUP creu que com a país, cal assolir la plena sobirania energètica i per a fer-ho, consideren que el primer pas és crear una energètica pública i aprofitar la transició energètica per planificar les renovables tal i com preveu la Llei Catalana del Canvi Climàtic.