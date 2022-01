L'any passat a Castelló d'Empúries es va decidir eliminar tot l'aparcament de pagament dels nuclis urbans, mesos després l'alcalde Salvi Güell fa un balanç molt positiu i no es planteja tornar a habilitar zona blava enlloc, "de moment no tenim pensat de tornar a instal·lar la Zona Blava enlloc. Hem de veure com van evolucionant el trànsit de vehicles i el seu aparcament durant els propers anys. Creiem que ara per ara són molts més els beneficis que no hi hagi Zona Blava que no els inconvenients". Ha sigut la resposta que l'alcalde ha fet a una pregunta d'un lector a la trobada online que ha tingut lloc aquest matí de dimecres al nostre web.

