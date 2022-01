Una llarga ovació ha tancat, aquest diumenge, l'acte ciutadà d'homenatge a Maria Lorca i Bard amb motiu d'haver deixat la presidència de Càritas Alt Empordà Interior, després d'un llarg mandat marcat per la pandèmia i l'increment de la lluita per resoldre les desigualtats i les mancances socials. Josep Ramírez l'ha substituït en el càrrec. L'acte s'ha dut a terme a l'auditori dels Caputxins i ha comptat amb la intervenció de Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i l'alcaldessa Agnès Lladó. Ambues han destacat la feina feta per l'empresari jubilat i exalcalde mentre ha estat al capdavant de l'entitat i que han qualificat "d'abnegada i altruista". Lladó ha recordat la trajectòria de Lorca com a alcalde de Figueres entre 1983 i 2005, tot afirmant que "el seu llegat encara és ben palès a la ciutat". "Però en Marià no només va excel·lir en representar a la ciutadania de Figueres, sinó que ha demostrat la seva solidaritat i cura pels altres com a president de Càritas", ha afegit.

Marià Lorca ha estat acompanyat per la seva família i pels exalcaldes Joan Armangué, Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef, a més del vicealcalde Pere Casellas, el president de l'Altem Manel Toro, el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Josep Maria Bernils i l'arxprest Miquel Àngel Ferrés. Durant la seva intervenció, l'homenatjat va tenir paraules de record per al company desaparegut Joan Miquel i va posar èmfasi en la importància "dels valors de l'ésser humà" i la feina "d'una peça fonamental com són els voluntaris". Durant l'acte es van poder visionar dos audiovisuals que mostraven el treball constant de Càritas. En un d'ells, l'entitat ha homenatjat també a tot el voluntariat, treballadors i socis que fan possible el seu dia a dia. El grup de gospel Tramuntcor, dirigit per Xavier Thió, ha arrodonit la festa amb la interpretació de diverses peces del seu repertori.