L’equip de bombers voluntaris del Parc de Bombers de Cadaqués s’han format aquest cap de setmana en risc Nuclear, Radiològic, Biològic i Químic. La formació s’ha portat a terme a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Segons informen des del seu compte de twitter els bombers de Cadaqués, el personal del parc portarà a a terme per aquest tipus d’actuacions d’emergència dues jornades de formació durant el mes de gener.

Aquest cap de setmana i durant el mes de gener en properes edicions, estem fent 2 jornades de formació per risc NRBQ (Nuclear,Radiològic,Biològic i Químic) a l’@ispccat.#bomberscat #Cadaqués pic.twitter.com/SpyefyUGWp — Bombers Cadaqués (@BCadaques) 16 de enero de 2022

L’actuació dels bombers, per exemple, en els casos d’aquest tipus de risc inclou la protecció total amb els equips personals adequats per evitar contaminar-se. Per tant els professionals han de formar-se en vestir-se i desvertir-se.

Cadaqués és una de les poblacions que disposa d’un parc de Bombers voluntaris.