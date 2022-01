Anna Maria Torrentà i Costa (Ordis, 1972) va encapçalar, en les eleccions del 2015, la llista Ordis Viu. Quatre anys més tard, va liderar la llista d'ERC i l'any passat va obtenir l'escó dels republicans per entrar al Parlament de Catalunya.

L'alcaldessa reparteix el seu temps, ara, entre l’Ajuntament d’Ordis i el Parlament de Catalunya.

Com han anat els Reis aquest any, a Ordis?

Bé. Han estat uns Reis una mica confinats, però amb il·lusió. fa molts anys que els fem i hi participa molta gent del municipi. Perquè els nens estiguin contents, és una de les coses principals.

Al mig de la pandèmia, ha estat més complicat?

Ja fa dos anys que hem canviat el format, ja que, abans, anaven a l’església, els nens cantaven cançons i, ara, venen en tractors antics i passen casa per casa, on hi ha els nens esperant-los i els porten un obsequi.

Aquests canvis que el virus ha generat als Reis, també deuen haver afectat la maquinària municipal…

Sí, tot ha canviat i ha estat més flexible. Vam començar amb impostos que es podien pagar més fàcilment, perquè hi havia famílies que estaven amb ERTO, aquí al municipi, i a l’administració ens han deixat pròrrogues perquè tampoc érem a temps de poder demanar subvencions. Aquests dos anys han estat complicats, dins l’àmbit administratiu municipal, però, de tot, se’n treu la part bona.

Amb què es quedaria?

Crec que, al poble, ens hem ajudat tots una mica. Cadascú ho ha viscut d’una manera diferent, sobretot els que tenen nens petits, estant tots a casa molt de temps posava a prova la vida de les famílies i altra gent ha trobat la pau i tranquil·litat que, potser, feia falta. Com a municipi, també, hem hagut de repensar maneres d’arribar a la gent, la qual també ho valora, perquè veu que els donem una rellevància més important.

A què van destinar la primera meitat d’aquest mandat?

Ho portem tot com ho teníem previst i no hem endarrerit res. Faig les coses quan toca fer-les i quan crec que són necessàries. L’any passat vam fer carrers als quals els tocava renovació, hem fet un punt jove, molt esperat pels joves des de feia anys. El vam inaugurar durant les darreres festes de Nadal. Ens hem reinventat.

Mesos enrere lluitaven contra l’onada de robatoris. Ho han aturat?

Ara, sembla que s’ha calmat una mica, perquè els Mossos, també, hi han estat molt a sobre. A totes hores, teníem policia, tant de paisà com patrullant, i fa unes setmanes que no hi ha robatoris. Però, havien pujat de manera alarmant i la gent havia estat preocupada. Ens vam plantejar posar les càmeres lectores de matrícules dels cotxes que ens van oferir els Mossos. Ho tenim pressupostat per al proper any, per poder-nos acollir al desplegament.

A finals de l’any passat, aprovaven ajuts per al transport escolar. Ha tingut èxit?

Sí. Vam fer les bases, vam obrir la convocatòria i s’hi van acollir uns quinze joves del poble que han estat subvencionats. Tots han cobrat la seva part i ho tenim per anar-ho fent cada any, perquè creiem que l’educació és molt important, que fa que els joves puguin créixer amb una visió més oberta, més àmplia i puguin estar en aquest món, on no és fàcil, ara, de viure.

En què destinaran la segona meitat d’aquest mandat?

Ara hem d’anar consolidant coses. Encara ens queda per executar una part dels pressupostos participatius, per treure els cotxes de la plaça de la Llibertat. Hem creat un pàrquing alternatiu i aquest any mirarem com ho regulem. Ens queda, encara, una altra part del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOiSC), que és la rehabilitació d’un camí que va a l’ermita de Sant Nicolau.

Quines són les zones per poder-se desenvolupar millor?

Tot el creixement està projectat per la zona nord. Tampoc tenim previst que el poble creixi de gran manera. Volem un creixement sostingut, més que res pels joves que hi viuen i s’hi vulguin quedar i per a famílies noves, però sense que sigui un gran creixement. No volem deixar de ser un micropoble.

Per què? Això els genera més tranquil·litat?

Ara tenim una associació molt potent, que aglutina els micropobles. Podem fer força a les institucions i se’ns valora a l’hora de demanar subvencions. La meva predecessora, Maria Crehuet, va ser una de les creadores de l’associació i, a mi, m’enorgulleix. Tenim una casa que vam comprar l’any passat, on volem fer un projecte, perquè la gent no només vagi als pobles petits a buscar-hi descans amb les cases de turisme rural i creï una activitat complementària. M’agradaria que Ordis es conegués com a cultura, perquè aquí hi tenim molts pintors i escultors, el mas d’Alexandre Deulofeu, i la famosa història del Sabater d’Ordis de Fages de Climent. M’agradaria que aquesta casa tingués un espai per a tota aquesta gent.

La seva entrada com a diputada al Parlament li ha fet perdre dedicació municipal?

Per mi, tan important és ser alcaldessa que diputada. La gent del meu municipi mereix les mateixes hores de dedicació. Al Parlament, soc a la comissió d’Acció Climàtica i de Cultura. En Acció Climàtica, vaig pensar que, allà, hi podia aportar el meu gra de sorra. A més, estic de secretària de la mesa de la Comissió de Cultura.

Què en pot treure Ordis de la presència de l’alcaldessa al Parlament?

Que els micropobles en puguem treure alguna cosa, perquè se’ns vegi allà. També que hi pugui explicar la visió de l’Empordà, al Parlament.

Els dos diputats altempordanesos són de pobles veïns, Borrassà i Ordis…

Sí, això fa que estiguem més ben representats i és bo que podem ampliar la nostra petjada al Parlament.