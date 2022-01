Aquest 2022 serà l’any d’inici de les obres de millora i modernització del carrer Empordà de Vilafant. L’empresa Girod Services és l'adjudicatària d’aquests treballs que s’han licitat per 603.087,14€, i que es preveu que comencin les properes setmanes. «Es tracta d’uns treballs importants que ens permetran modernitzar aquesta via i renovar també tots els serveis, d’aquesta manera posem el dia aquest punt del nostre municipi. La nostra intenció és que el carrer Empordà sigui un espai més amable pel ciutadà amb una remodelació semblant a les que hem fet en altres punts com per exemple al carrer Figueres», destaca l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

Aquestes obres de remodelació es finançaran amb dues anualitats, una prevista del 2021 de 131.629,91 € que corresponent el primer tram de les obres i un altre de 471.457.23 € prevista en els pressupostos d’aquest 2022. El projecte de remodelació del carrer Empordà permetrà soterrar els serveis de telefonia i electricitat d’aquesta via així com també la renovació de l’enllumenat i la xarxa d’aigua. Uns treballs que també dotaran aquest carrer d’una nova xarxa d’aigües pluvials. Es canviarà el paviment tant de la calçada com de les voreres i es crearà un carril bici que seguirà l’estètica dels altres trams existents a Vilafant. La intenció és crear una via amable per als vianants amb vegetació mediterrània i arbres del tipus Òstria i Júpiter. Aprofitant aquests treballs, també es millorarà la senyalització tan vertical com l’horitzontal. Els treballs també preveuen dotar a la via d’aparcament en horitzontal. El projecte també preveu millorar un tram del carrer Espolla, una de les vies perpendiculars al carrer Empordà. Aquestes obres de remodelació començaran en les properes setmanes i es preveu que s’allarguin durant 10 mesos, realitzant-se amb una sola fase.