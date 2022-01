Un total de 22 províncies estaran aquest divendres en risc pel fred (18) i l'onatge (4), en una jornada marcada per gelades d'una certa intensitat en bona part de l'interior del nord i est de la Península, així com a Balears, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, a Girona s'activarà l'avís per fred, així com a Aragó, Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Zamora, Conca, Guadalajara, Barcelona, Lleida, La Rioja i València. Estaran en risc per fenòmens costaners Almeria, Cadis, Màlaga i Granada.

Aquesta matinada s'ha accentuat la inversió tèrmica, amb glaçades més intenses a les fondalades.



A 2 estacions de la XEMA feia 5 anys (18/01/2017) que la temperatura no hi baixava tant:



-8,1 ºC a la Vall d'en Bas #Garrotxa

-5,2 ºC a Blancafort #ConcadeBarberà pic.twitter.com/KJBbJ3512S — Meteocat (@meteocat) 14 de enero de 2022

Precisament, les temperatures màximes sofriran un descens en l'altiplà Nord i un augment en l'extrem nord peninsular i a les illes occidentals de Canàries. No s'esperen més canvis, mantenint-se les gelades generalitzades d'una certa intensitat en bona part de l'interior nord, centre i sud-est peninsulars, així com a Balears, que seran més intenses a Pirineus.

⚠ Actualitzat avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per FRED fins Dg ⚠



➡ Ds. 00.00 - Dg. 12.00 T.U



➡ Llindar: temperatura mínima extrema



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/5B0JTAUlZ0 — Meteocat (@meteocat) 14 de enero de 2022

Aquest divendres, en bona part del país predominarà temps anticiclònic. No obstant això, en el terç sud-est peninsular, àrea de l'Estret i Eivissa estarà nuvolós o amb intervals, amb algunes precipitacions febles i disperses, més probables en l'Estret, Almeria, Múrcia i litoral valencià, tendint a remetre o cessar al llarg del dia.

En la resta de la meitat sud hi haurà intervals nuvolosos en hores centrals mentre que a Canàries s'esperen intervals de núvols alts amb calitja. En la resta, predomini de cels poc nuvolosos o buidats, sense que es descartin boires matinals en les depressions del nord-est i del sud-est.

La cota de neu se situarà en les serres del sud-est, entre els 1.200 i els 1.400 metres. D'altra banda, predominaran vents de component aquest, fluixos en general, mentre que hi haurà Llevant fort en l'àrea de l'Estret i amb intervals de fort a Alborán, tendint a amainar.

Serà sud-est intens a Canàries ja que no es descarten ratxes molt fortes en zones d'interior i vessants orientats a l'oest de Lanzarote i Fuerteventura. Hi ha baixa probabilitat de calitja intensa a les illes orientals i Tenerife.