Vilajuïga comptarà, durant aquest any 2022, amb una nova torre de telecomunicacions que se situarà a la zona industrial, concretament en un terreny municipal que es troba al carrer Indústria. Aquesta novetat arriba després que l’Ajuntament vilajuïguenc hagi manifestat en nombroses ocasions el malestar ocasionat per la falta de cobertura de telefonia mòbil del poble. Arran de les queixes expressades a Telefònica, l’empresa American Tower España SLU–companyia d’infraestructures de telecomunicacions que forma part del mateix grup– s’ha interessat en la instal·lació d’aquesta torre.

Per escollir la localització més adequada, diversos tècnics municipals, de l’empresa i l’equip de govern, han estudiat en profunditat zones que segons el planejament i les seves característiques podien acollir aquesta torre. Aquesta estació base tindrà unes mides d’aproximadament 90 metres quadrats i una alçada d’uns 30 metres, per la qual cosa també s’ha tingut en compte que no suposés un impacte paisatgístic molt acusat.

Aquesta inversió anirà a càrrec de l’empresa d’infraestructures, que n’assumirà el cost de l’energia elèctrica i la resta de subministraments per l’adequat funcionament. L’Ajuntament ingressarà anualment, mentre duri el conveni de cessió del domini públic que s’ha signat, un total de 2.700 euros més els impostos que pertoqui en concepte d’IBI entre altres.

La previsió és que la torre s’instal·li durant el 2022, quan acabi la tramitació de la llicència, pendent d’un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel fet de trobar-se prop de la riera. Un cop finalitzi la instal·lació, les empreses de telefonia podran col·locar-hi les seves antenes, que permetran ampliar la cobertura mòbil al poble.