L'Ajuntament de Figueres va obrir una convocatòria a finals del 2020 per a subvencionar a la rehabilitació de façanes, i hi va destinar un total de 300.000 euros. Aquesta primera edició ha sigut un èxit amb una vintena d’edificis restaurats, aconseguint així posar el dia un parc immobiliari envellit, mantenir el patrimoni arquitectònic de la ciutat i millorar la imatge dels edificis de la ciutat.

Alguns dels beneficiaris han restaurat edificis a la part de dalt de la Rambla i a la Pujada del Castell, que han resultat amb un impacte molt positiu a la ciutat. El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, destaca que “s’ha vist una millora important en algunes zones de Figueres. La segona convocatòria de la subvenció serà clau per arribar a tots aquells propietaris que volen reformar la façana del seu edifici, i incentivar als que pensen en fer-ho, aconseguint entre tots millorar la imatge arquitectònica de la ciutat”.

Per donar resposta a tots aquells que es van quedar fora de la primera convocatòria, s’ha engegat una segona edició amb un cost de 250.000€. L’Alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat la importància d’aquesta subvenció “rehabilitar els edificis de la ciutat que han quedat envellits al llarg dels anys és imprescindible per a envellir la imatge de la ciutat, per això obrim una segona línia d’ajuts per a arribar a encara més gent”.

El termini per a optar a la subvenció ja està obert, i per tal de sol·licitar el pagament de l’ajut concedit s’ha de presentar una instància de sol·licitud, una declaració expressa i un compte justificatiu, tot detallat a les bases legals penjades a la web: http://ca.figueres.cat/elements/subvencio-destinada-a-la-rehabilitacio-de-facanes-d-edificis-en-el-municipi-de-figueres-2020-2021-22924/

Les façanes que s’han restaurat amb la primeria línia d’ajuts es troben a: Rambla, Pujada del Castell, C/Concepció, C/Lasauca, C/Sol d’Isern, Crta/Roses, C/Frederic Mistral, C/St Jordi, C/Pous i Pages, C/Jonquera, C/Peralada, C/Mendez Nuñez, C/Quermançó, C/Peni