Cada vegada un nombre més gran de ciutats aposten per la creació d’horts urbans. A Figueres, la iniciativa municipal que es va gestar el 2013, amb convocatòries de cessió per quatre anys, ha servit per incentivar l’agricultura ecològica i empoderar diferents col·lectius de la ciutat fins avui. A Figueres, vint-i-cinc horts urbans tornen a estar a disposició dels veïns de la ciutat que ho sol·licitin i compleixin les condicions, per tal de ser utilitzats durant els pròxims quatre anys. La regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla, destaca «la motivació que implica el fet de tenir sobirania alimentària: produeixes els teus productes i tu els consumeixes». A banda, els horts urbans comporten altres beneficis terapèutics i socials: «A mi m’ha salvat la vida, em sentia bastant sola i poder cuidar de l’hort m’ha anat molt bé» explica Rosa Martí, jubilada. «Veure les plantes créixer, produeix una emoció especial, et canvia l’ànim, no soc una persona gaire expressiva, jo, però sortia de l’hort cantant, crec que això ja ho diu tot».

Beneficis diversos Els beneficis dels horts urbans són molts, per a les persones i també per a les ciutats on es troben ubicats. També ajuden a recuperar zones verdes i a mitigar l’acumulació de la calor a les ciutats. A Figueres, els horts urbans de la Closa Rasa estan situats a la Marca de l’Ham i cada parcel·la té uns 40 metres quadrats. La data màxima per presentar instàncies és fins al proper 26 de gener de 2022. «Abans la convocatòria s’adreçava bàsicament a persones a l’atur i persones més grans de seixanta anys, i ara els col·lectius s’han ampliat i esperem que tingui molt d’èxit» destaca Trilla. «Volem que hi hagi més afluència de persones que puguin optar-hi, perquè abans quedava una mica curt». La regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla, destaca «la motivació que implica el fet de tenir sobirania alimentària: produeixes els teus productes i tu els consumeixes» Molts dels actuals hortolans estan interessats a renovar la convocatòria i presenten sol·licitud de nou. És el cas de la Rosa, que ja fa vuit anys que té l’hort, i també d’en Jeremías Márquez, que està preparant la documentació per sol·licitar-lo de nou: «Ara és més important que mai, vaig tenir un accident i he perdut la feina». En Jeremías i la seva dona viuen a la Marca de l’Ham, a tres minuts dels horts que cada dia treballen per obtenir aliments bàsics. «Estem molt contents, per nosaltres és una gran ajuda» reconeix. La nova convocatòria comprèn el sorteig dels 25 horts urbans distribuïts en 5 tipus de participants i atorgarà una llicència municipal d’ús per als pròxims quatre anys. Tres parcel·les es destinaran a entitats figuerenques sense ànim de lucre, una parcel·la es designarà a centres educatius; set parcel·les es consignaran a persones de més de seixanta anys; set parcel·les es destinaran a persones a l’atur i set parcel·les més es designaran a la resta de veïns. Pel que fa als requisits per a les entitats, hauran d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats i associacions de l’Ajuntament de Figueres, tenir entre les seves finalitats la naturalesa pedagògica, terapèutica o d’inserció social. Els centres educatius han d’estar ubicats a la ciutat i han de ser públics. Ambdós grups han de presentar un projecte de gestió de l’hort durant quatre anys. Les persones que ho demanin a títol individual no poden tenir cap hort en propietat o arrendament i han d’estar empadronats a Figueres amb un mínim d’un any abans de la data de publicació de la convocatòria. Les instàncies es poden presentar a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.figueres.cat.