El vicealcalde de Figueres Pere Casellas parla de les inversions realitzades per millorar Figueres i del camí a seguir els pròxims anys per fer la ciutat més atractiva. Fa balanç de la feina feta des de les seves àrees i dels resultats obtinguts amb la satisfacció «d’haver aconseguit posar ordre» a alguns problemes enquistats a Figueres com la neteja.

Comencem l’any i finalment Fisersa ja gestiona la neteja viària a Figueres. Quan veurem resultats?

L’Ajuntament ha fet una inversió de dos milions d’euros en la neteja viària. Les màquines estan arribant i els treballadors ja estan a Fisersa. Han començat a treballar i ara estem a l’espera d’incorporar la maquinària que resta que arribarà el mes d’abril, incorporar el cap de recursos humans i diversos encarregats i una persona específicament per la neteja. Penso que és una qüestió de qualitat de prestació de servei que no teníem i que a partir d’aquest moment tindrem. Tot això es traduirà que la ciutat estarà impecable, perquè la quantitat de maquinària i treballadors destinats és molt important. El servei estarà a ple rendiment el mes de juny, però en el termini d’un mes i mig ja hi haurà un canvi substancial i en tres dies ja estem veient millores. Ja hi ha un control dels treballadors que no hi era i ja hi ha un principi de control de qualitat del servei que no hi era. Em penjo la medalla d’haver-ho arreglat i anem endavant.

L’incivisme també genera molta preocupació, com s’aborda?

S’estan posant denúncies, que no es posaven, s’estan tramitant denúncies i fins i tot s’han fet dispositius especials. La persona que no compleixi serà denunciada. Afegiria que, amb l’incivisme, un dels focus on tenim més problemes és l’estació de busos, que està en molt mal estat. A l’estació de Renfe, hi ha permanentment vigilància de seguretat privada i no hi ha problemes, però la situació de l’estació de busos l’ha de resoldre qui té la competència, que és el govern de la Generalitat. Tindrem una reunió i aquesta és una de les coses que s’hauria de resoldre aquest 2022.

Quin és el conflicte veritable en aquesta zona?

Bàsicament que no hi ha vigilància. Totes les estacions porten maldecaps i acumulació de gent. Els transeünts, el menjador social, hi ha gent amb seriosos problemes mentals, tot això causa problemes. Estem treballant, el govern està estudiant portar el menjador social a un altre lloc, però el problema de l’estació no és el menjador social. L’Ajuntament ha demanat a la concessionària i a la Generalitat que facin el favor de tenir l’edifici en condicions i que hi hagi un vigilant de seguretat com hi ha a l’estació de tren. Hem de dir que la Policia Nacional fa una feina impecable que agraïm moltíssim.

Pel que fa al servei del transport urbà, s’ha previst ampliar les línies de busos?

S’està estudiant i s’està mirant com es reestructura, però en aquest moment està sobre la taula. El servei de transport privat funciona. L’empresa ja té molts fronts oberts ara, que tenen a veure amb la substitució de l’enllumenat a la totalitat de la ciutat, assumir el servei de neteja viària, que en xifres ha significat passar d’una facturació de set milions d’euros anuals a dotze.

Un altre dels fets que preocupa als ciutadans és la seguretat.

Estem parlant de neteja, estem parlant de seguretat, de transport públic, coses que són el quotidià i en les quals cal posar ordre. El nostre compromís i el d’aquest govern i el meu en particular, el del PSC, era venir a posar ordre que no n’hi havia, també hem posat ordre dins la casa i les coses comencen a funcionar. Pel que fa a la seguretat, quan vam arribar aquí hi havia 63 guàrdies, quan jo vaig deixar de ser regidor l’any 2007 hi havia 71, quan siguin les eleccions hi haurà 78 que ja hi seran a finals d’aquest any i al final del 2023 n’hi haurà 85, un 40% més de plantilla, el que em vaig comprometre en campanya electoral i el que ens vam comprometre com a govern en celebrar el pacte de govern. Ara cal mirar endavant, la feina l’estem fent, però cal parlar de projectes estratègics i que aquesta ciutat sigui encara més atractiva. Em dono per satisfet: carrer Col·legi obert, camins escolars segurs, la neteja farà un salt qualitatiu i això donarà un canvi de percepció a la ciutat. Increment de policia, millora de l’enllumenat arreu de la ciutat, estem treballant fort amb els projectes que tenen a veure amb les zones més deixades pel que fa a inversions en aquesta ciutat que s’estan acabant de determinar, Poblenou o algunes àrees on només els falta anar amb una espelma.

Diu que això farà augmentar la seguretat, però la població no té encara una percepció de millora.

Aquesta és una ciutat de 50.000 habitants, amb els problemes d’una ciutat de 50.000 habitants. La seguretat no és només de l’Ajuntament de Figueres, és del Departament d’Interior i l’ajuntament hi col·labora. Per exemple, la nit de Cap d’Any vam haver de fer un esforç important per treure patrulles al carrer. El Departament d’Interior tenia unes quantes baixes: fer un esforç, la ciutat ja el fem. Ara el conseller m’ha promès que farà un esforç a la ciutat en el que té a veure amb seguretat. Ens agradaria que estiguessin més presents, perquè a més de tenir els problemes de qualsevol ciutat de 50.000 habitants, tenim talls de llum, un barri molt marginal, la frontera. Jo podria destinar una patrulla permanent al Culubret, però n’hi hauran de posar una de Mossos d’Esquadra. Hi hauria d’haver una correspondència del Departament d’Interior amb els municipis que com nosaltres hem fet un esforç important, en termes de diners.

Què està fent l’ajuntament pel que fa als talls de llum al Culubret?

S’ha produït una situació en què Endesa no fa les inversions que ha de fer. Nosaltres hem fet un esforç enorme, a escala policial, d’hores per arreglar aquest problema dels talls de llum derivat de cultiu i que la gent s’enganxa. Com que l’ajuntament no pot interposar una denúncia, vaig anar a la Fiscalia i estem preparant un informe per veure si el fiscal tira endavant una denúncia. Els veïns estan contents d’aquesta iniciativa, són conscients que l’ajuntament fa tot el que està a la seva mà.

Cap a on camina Figueres en els pròxims dos anys?

Hem de veure com es concreten els fons del Next Generation i estem treballant a veure i deixar acabat el museu de l’Empordà, tota la concreció turística a la ciutat, les col·laboracions amb la Fundació Dalí, però la ciutat ha d’evolucionar i ha de ser capaç de completar el desviament del tren, de completar també les rondes de circumval·lació, i de tancar aquest pla general que ens permetrà aquest desenvolupament. El 2022 es tracta de posar ordre i a partir del 23 aquestes grans infraestructures s’han de començar a plasmar i hem de ser capaços de pensar cap a on va la ciutat que, de fet, ja hi ha diversos documents estratègics, ja estarem a les eleccions i cada un farà les propostes que els sembli. Pel que fa al tren, per dues vegades, el Ministeri ens ha enviat una carta i ens diu que nosaltres no tenim competència per decidir on va el tren.

Nosaltres hem mantingut, com a partit dels socialistes, la mateixa posició sempre, el protocol és el que es va firmar el 2007. Des del nostre punt de vista, la intermodalitat és un avantatge. En tot cas, la prioritat del govern és treure aquests passos a nivell i, si el ministeri ho fa, fent la circumval·lació, molt bé, i si ho fa d’una altra manera, també, la prioritat de la ciutat ha de ser treure aquesta cicatriu.