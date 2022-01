La plaça de Braus de Figueres forma part del conjunt d’edificis i infraestructures de la ciutat que estan inclosos en la llista d’assumptes pendents. Des de la seva adquisició per part de l’Ajuntament, el 1989, han estat molts els projectes que han envoltat l’edifici inaugurat el 3 de maig de 1894, però cap d’ells ha arribat a bon port. La plaça està catalogada i va ser comprada per 120 milions de pessetes.

Ara el Govern municipal ha trobat una guspira de llum per a treure la plaça de Braus de la seva més que evident degradació, gràcies als Fons europeus Next Generation. L’Ajuntament preveu incloure la seva remodelació com a part del Pla de modernització turística del municipi.

L’alcaldessa Agnès Lladó parla amb claredat sobre el tema quan afirma que «amb la plaça de Braus tenim una idea que no és urgent, hi ha moltes altres coses urgents a la ciutat, però sí que tenim una oportunitat. Hi ha els plans Next Generation, sobre els quals van sortint convocatòries de manera contínua. Ens hem presentat en el d’una ciutat més sostenible, que en principi s’ha de resoldre en les setmanes vinents i esperem que Figueres en surti beneficiada». Lladó afegeix que «hi ha un altre pla que és important, que és el de sostenibilitat turística, i en aquest punt és on creiem que pot entrar, entre altres, tot el projecte des del ferm del centre històric fins a la plaça de Braus. Un lloc que entenem com un espai d’oci, que ens permeti tenir un equipament cultural, social i de punt de trobada com espais que ja existeixen, per exemple, en ciutats com Saragossa».

La voluntat municipal és «mantenir la plaça, però eliminar tot el que hi ha a l’interior i que acabi sent un amfiteatre, un espai d’oci i amb la possibilitat de tenir-lo cobert. Això generarà un impacte important a la zona, sense oblidar que ara tenim un aparcament de bona capacitat i que està desaprofitat. Aquesta sí que és una necessitat urgent que tenim, ja que genera una despesa rellevant i no s’està utilitzant. Si aconseguim convertir la plaça de Braus en un espai polivalent per a tota mena d’activitats, això ens permetrà dinamitzar tota aquella zona que, amb la supressió dels passos a nivell que demanem, guanyaria moltíssim».

Des de toreros als Globetrotters

Per la plaça de Braus de Figueres, inaugurada durant les Fires de la Santa Creu de 1894, hi van passar totes les figures del toreig espanyol dels segles XIX i XX. Lamentablement, també va acollir espectacles rebutjables com l’Empastre o el Bombero Torero. S’hi van fer aplecs de sardanes, concerts de grans grups musicals i l’homenatge de la ciutat a Salvador Dalí. Fins i tot, encara que sembli mentida, hi van jugar els mítics Harlem Globetrotters. Un gran gimnàs, una piscina coberta, un pavelló o un centre comercial han estat idees que no han reeixit mai.