El carrer Doctor Pi i Sunyer, en ple centre de Roses, comença aquesta setmana a transformar la seva estètica amb l’inici de les obres del projecte de reurbanització «que en principi han de tenir una durada de sis mesos» assenyala la regidora d’Urbanisme Sílvia Ripoll. Els treballs comencen amb l’enderroc del paviment al centre del carrer i el i soterrament de serveis. L’empresa adjudicatària de les obres s’ha compromès que el formigonatge del carrer estigui acabat per Setmana Santa.

La pavimentació del carrer es mantindrà a un sol nivell per donar prioritat al trànsit de vianants. Es milloraran també les diferents instal·lacions que presten els serveis bàsics al carrer. Així es preveu substituir la xarxa d’aigua, soterrar els passos de carrers de les instal·lacions aèries de baixa tensió i telefonia, executar l’obra civil per a les instal·lacions de telecomunicacions, completar la xarxa de gas, instal·lar un nou enllumenat públic amb lluminàries de baix consum, construir una nova xarxa de recollida d’aigües superficials connectada a la xarxa de pluvials existent i un nou tram connectat directament a la riera Ginjolers, instal·lar la xarxa de reg per a noves jardineres amb plantació d’espècies vegetals arbustives, pavimentar els espais i implantar elements singulars i de mobiliari urbà. La superfície total d’actuació és de 1.025 m² i el pressupost de les obres és de 297.000 euros.

Ripoll remarca la importància d’aquest projecte que permet condicionar un espai que havia quedat obsolet des de la seva anterior urbanització als anys 80. Ara s’harmonitzarà amb l’estètica i qualitat urbana de la resta de carrers adjacents del nucli urbà que, des del carrer Nou fins al front de mar, s’han anat transformant al llarg dels darrers anys.