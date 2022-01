L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la contractació per a pintar tota la senyalització viària d'una seixantena de carrers, avingudes i vies principals de la ciutat. Aquesta actuació s'emmarca en els projectes de millora de l'espai urbà, on s'inclouen els plans d'asfaltatge, millores de voreres, enllumenat i senyalització viària. D'aquesta manera els carrers de la ciutat comptaran amb una senyalització més clara i segura tant per als vianants com per els conductors de vehicles.

Millores Carrers Nou; Caamaño; Avinyonet i Carretera de Llers; Carretera de Llançà (tram urbà); Carretera de Roses (tram urbà) i Avinguda Vilallonga; Ronda Sud; avinguda Perpinyà; Rambla i plaça de la Palmera.

Barri Marca de l'Ham : Carrers Verge; Lleó; Cranc; Aquari; Escorpió; Peixos; Aries i Taure.

: Carrers Verge; Lleó; Cranc; Aquari; Escorpió; Peixos; Aries i Taure. Barri Eixample : Carrers Compositor Coll; Simó Gratacós; Vicenç Bou; Sardana; Joan Bruguera; Compositor Baró; Compositor Mundi; Enric Sans; Ramon Basil; Juli Garreta; Narcís Soler; Agapit Torrent; i Compositor Serra.

: Carrers Compositor Coll; Simó Gratacós; Vicenç Bou; Sardana; Joan Bruguera; Compositor Baró; Compositor Mundi; Enric Sans; Ramon Basil; Juli Garreta; Narcís Soler; Agapit Torrent; i Compositor Serra. Zona Rally Sud : Carrers Roca i Bros; Talc; Joan Matas; Marina Vega; Pous i Pagès; Bruc; Borrassà (tram entre Ntra Sra de Montserrat i avinguda Salvador Dalí); i Calçada dels Monjos.

: Carrers Roca i Bros; Talc; Joan Matas; Marina Vega; Pous i Pagès; Bruc; Borrassà (tram entre Ntra Sra de Montserrat i avinguda Salvador Dalí); i Calçada dels Monjos. Culubret: Carrers Marià Baig; Josep Bonaterra; Marià Fortuny; Joaquim Vayreda; Francesc Gimeno; Major; Marià Llavanera; Joan Núñez; Isidre Nonell; Joaquim Mir; S. Rusiñol; Joaquim Sorolla; Ramon Reig; Josep Ma Sert; i Pedreres.