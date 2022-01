Aquests darrers dies han acabat els treballs per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre de Serveis d’Empuriabrava. L’objectiu del govern municipal és que generi energia per alimentar les dependències de tot l’edifici. A l’immoble, situat al barri del Puigmal de la marina, s’hi troben les oficines de la Policia Local, però, també, s’hi porten a terme altres activitats i, per tant, s’optimitzarà el consum d’energia renovable. El fet que la coberta de l’edifici del centre de serveis sigui plana és molt positiu per a la instal·lació que ha tingut un cost de 40.000 euros.

Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es vol apostar per aquest tipus d’energia, més sostenible i a la llarga més econòmica. El departament d’Urbanisme del consistori castelloní, segons ha recordat el regidor Josep Maria Canet, ja estudia la possibilitat de fer noves instal·lacions en espais i edificis públics afavorint així la transició gradual cap a un model energètic més responsable. En el pressupost municipal per aquest any 2022, hi ha destinada una partida de 100.000 euros per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Ruiz Amado del centre històric de Castelló. D’aquesta manera, es podrà aprofitar l’energia per a altres equipaments.