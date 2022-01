L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha obert a la ciutadania els horts comunitaris i ecològics, situats en una finca rústica als Horts del Molí. El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins al 21 de gener. Amb l’obertura d’aquest projecte, es vol oferir un espai comunitari i intergeneracional on les persones que ho desitgin puguin treballar un hort ecològic amb un assessorament i seguiment per part de l’Ajuntament. Aquesta nova iniciativa comunitària, social i educativa, engegada des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament castelloní, pretén fomentar l’agricultura sostenible i de proximitat, i la relació entre les persones concessionàries de les parcel·les, a la vegada que permet cobrir una demanda creixent de disposar d’espais d’horticultura a un cost assequible per a aquelles persones majors d’edat i empadronades al municipi. El nombre de sol·licituds presentades al registre municipal ha superat les sis, malgrat que encara queden uns dies per inscriure’s a aquests horts.

En total, s’ofereixen dotze parcel·les d’uns 72 metres quadrats, dotades de regadiu a peu de cadascuna d’elles. Es posaran a disposició de les persones del municipi que ho sol·licitin per al conreu agrícola ecològic amb destinació a l’autoconsum, hortalisses, verdures i flors, sempre que no estiguin prohibides. Les parcel·les estan situades en una finca rústica que disposa d’unes construccions que serviran de magatzem per guardar tots els materials i eines necessàries per al desenvolupament de l’activitat. La finca tindrà l’accés regulat. La regidora de Benestar Social de l’Ajuntament castelloní, Anna Massot, explica que «estem molt contents de poder posar en funcionament aquest nou projecte, que s’ha estat gestant durant temps i que permetrà desenvolupar accions pedagògiques i didàctiques molt interessants, però, també, fomentar la consciència social i mediambiental de manera comunitària».