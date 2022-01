El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels programes del Fons Social Europeu (FSE), ha concedit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries una subvenció de 36.000 euros, per a la contractació d’un AODL (Agent d’Ocupació de Desenvolupament Local) per portar a terme el Pla de treball de Dinamització comercial i empresarial de Castelló i Empuriabrava. «Les seves tasques seran la prospecció empresarial, disseny i implementació d’accions de dinamització comercial i aquelles que contribueixen al desenvolupament econòmic del nostre municipi», explica la regidora de Promoció Econòmica del consistori castelloní, Helena Solana.

La seva funció consisteix en el disseny i la implementació de propostes d’actuació de dinamització i consolidació del comerç local i el foment de la participació activa i dinàmica del col·lectiu de comerciants i empresaris locals en els projectes d’abast municipal.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló, Helena Solana, es mostra molt satisfeta de comptar amb aquest suport tan necessari per continuar treballant propostes que contribueixin al desenvolupament econòmic del municipi.

El Departament de promoció econòmica i comerç té com a finalitat impulsar el desenvolupament econòmic del municipi amb l’objectiu de generar ocupació i potenciar la competitivitat de les empreses de Castelló i Empuriabrava davant dels diferents reptes de la societat actual, dinamitzant el teixit econòmic industrial, comercial i de serveis. Planifiquen i desenvolupen serveis, programes i actuacions diverses de dinamització econòmica.

impulsats per l’Associació de Comerciants amb la col·laboració de l’Ajuntament. Dimecres passat, l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava va lliurar els tres primers súper lots sortejats durant aquestes festes de Nadal. La iniciativa, impulsada amb la col·laboració de l’Ajuntament, és el segon any que es fa per fomentar la compra al comerç local.