“El PSC ha decidit recolzar ERC, la CUP i els trànsfugues independentistes per mantenir l’exclusió del castellà en l’Administració i evitar un Ajuntament bilingüe a Figueres, això és un menyspreu i un insult a gran part de la ciutadania”. Així de contundent s'ha mostrat el portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, davant la negativa de tirar endavant la seva moció en defensa del castellà. La proposta plantejava que les ordenances municipals, els formularis, impresos i tots els documents de caràcter administratiu es publiquessin alhora en català i en castellà.

La moció també reclamava que les comunicacions oficials publicitàries i de qualsevol altra tipologia que realitzés l’Ajuntament o empreses municipals -inclosos programes de festes municipals o altres esdeveniments- es trobés també en ambdós idiomes per defecte.

Amelló ha criticat sobretot l'actitud del PSC, “la marca blanca dels independentistes”, per votar en contra de la moció proposada. “A l’hora de la veritat, el PSC es comporta com un partit independentista més i per això se sent còmode votant l’exclusió de l’espanyol de l’Ajuntament de Figueres”, assegura el regidor.

El portaveu taronja ha lamentat la decisió del ple perquè “és contrària a la Constitució i l’Estatut d’Autonomia que reconeixen el castellà com a llengua cooficial a Catalunya". Amelló assenyala que això suposa que “l’administració no pot prioritzar una llengua per damunt de l’altra”.