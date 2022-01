Hi ha diversos carrers a Figueres que són artèries fonamentals per al trànsit de vehicles i el pas de vianants, però la seva estretor impedeix que ambdues situacions es puguin donar amb normalitat i seguretat. Dos dels casos més coneguts són el del carrer Sant Antoni, des de la plaça Catalunya fins a la Rambla Nova, i l’eix que formen els carrers Col·legi i Sant Llàtzer per comunicar l’avinguda Salvador Dalí amb les estacions i la carretera de Roses.

Per a aquest 2022, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha avançat que el consistori té previst fer front a la reforma d’aquest eix, amb una reunió informativa veïnal prèvia. «És una via d’entrada a la ciutat que assumeix un volum de trànsit molt important, però està en un estat molt deficient. Arreglarem part del clavegueram, renovarem l’enllumenat i farem voreres molt més amples. Figueres té un problema important amb les seves voreres, no són voreres normatives, són franquistes perquè no et permeten anar dues persones de costat. Seran més còmodes, molt més amables per al vianant».

Lladó reconeix que la reforma farà desaparèixer algunes places d’aparcament: «Generarà controvèrsia, ho sabem. Estem parlant de pocs aparcaments, però sí que és veritat que hem de ser conscients que si necessitem voreres més amples i els carrers són estrets, tot no hi cap. Hem d’anar treballant cap aquí, perquè el món també hi va encaminat i necessitem una ciutat molt més sostenible, que hi hagi molts menys cotxes i més transport públic que funcioni».