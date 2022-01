“Davant la política de desemparament i desnonament de la llengua castellana que es practica a Catalunya, i molt especialment a l'Ajuntament de Figueres, exigim que tota la documentació oficial de l'Ajuntament, les empreses municipals i les plataformes electròniques municipals estigui, com a mínim, en les dues llengües cooficials”.

D'aquesta forma ha resumit el portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, la moció que la formació taronja ha presentat per a ser debatuda en el següent ple i que pretén “esmenar la deliberada omissió del castellà que realitza l'administració municipal”.

“La Constitució i l'Estatut d'Autonomia reconeixen que el castellà és llengua cooficial a Catalunya i com el dret d'opció lingüística és del mateix ciutadà, l'Ajuntament ha de disposar de tota la documentació oficial en totes dues llengües i no prioritzar per defecte només una d'elles, com està fent actualment”, ha explicat Amelló.

La proposta dels liberals reclama que les ordenances municipals, els formularis, impresos i tots els documents de caràcter administratiu estiguin en totes dues llengües oficials “per a preservar la lliure elecció o preferència d'ús lingüístic dels veïns”; exigeix el mateix per a les comunicacions oficials, publicitàries i de qualsevol altra índole que facin tant l'Ajuntament com les empreses municipals, inclosos els programes de festes municipals o altres esdeveniments així com els canals de comunicació de les plataformes digitals o la pàgina web.

“El dret a rebre les comunicacions també en castellà ha de fer-se efectiu sense formalitats ni condicions com les que ara exigeix l'Ajuntament de Figueres en obligar el ciutadà a peticionar de manera expressa que vol rebre la documentació en castellà, tot hauria d'estar en ambdues llengües per defecte”, ha remarcat el regidor.