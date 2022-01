Més d’un centenar de persones ha respost el qüestionari d’avaluació que ha impulsat la Regidoria de Participació Ciutadana de Castelló per conèixer de primera mà l’opinió dels veïns i veïnes sobre el funcionament del pressupost participatiu 2022. El 79,5% puntua amb un 4 o més (sobre un total de 5 punts) el grau d’actualització pública de la informació i la transparència del procés. Els veïns i veïnes també valoren positivament de forma majoritària els diferents espais i moments de participació ciutadana que s’han habilitat en cada fase del procés.

Anna Massot, regidora de Participació Ciutadana, assegura que «estem molt satisfets de la implicació de la població. En totes les fases de la convocatòria hem experimentat un augment de participació i ara utilitzarem les aportacions veïnals per seguir potenciant i millorant aquest projecte, que any rere any creix i es consolida a la nostra vila».