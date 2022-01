Tal com estava previst, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries comença l'any engegant el projecte d'horts comunitaris que va anunciar fa uns mesos. Per optar a gestionar un d'aquests espais, es va obrir la convocatòria el passat dia 1 i estarà oberta fins al 21 de gener.

Els requisits són: ser major d'edat; estar empadronat o empadronada al municipi de Castelló d’Empúries amb un mínim de tres anys d’antiguitat; i no es pot ser propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu en el terme municipal de Castelló. A més, un cop assignada, s'haurà d'assistir obligatòriament a la formació d’horticultura ecològica i de formació comunitària i participar a les jornades i accions de treball comunitari. Una altra condició és que només s’acceptarà una sol·licitud per unitat familiar.

Si es compleixen els requisits, la sol·licitud es pot fer a l’OMAC de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica municipal.

Adjudicacions

El termini de la cessió d’us serà d’1 any; s’hi contemplarà la pròrroga automàtica any a any, per un període màxim, incloses les pròrrogues, de 5 anys. Sempre que no s'incompleixi, de manera greu o continuada, la normativa d'ús.

Les adjudicacions es faran amb un sorteig públic a partir del qual s’aprovaran les adjudicacions de cessions d’ús de les parcel·les i s’indicarà quin és l’hort objecte de l’adjudicació. El sorteig també indicarà l’ordre de la llista d’espera de les persones que no hagin obtingut un hort en cas d’haver-hi hagut més demanda que oferta.

Les sol·licituds presentades fora de termini, s’incorporaran per estricte ordre de presentació de la seva sol·licitud al final de la llista d’espera, previ informe favorable emès per la comissió de valoració. La llista d’espera romandrà en vigor i oberta de forma indefinida fins que l’Ajuntament decideixi iniciar l’obertura d’un nou procediment administratiu d’atorgament de les cessions.