Agnès Lladó Saus (Figueres, 1979) és advocada. Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser regidora a l’oposició entre el 2015 i el 2019. Va accedir a l’alcaldia de Figueres després de les darreres eleccions municipals a partir d’un pacte de govern d’ERC amb el PSC, Guanyem i Canviem. L’Ajuntament de Figueres té molts reptes damunt la taula, però ha començat el 2022 amb bon peu gràcies a l’estrena del nou servei de neteja viària i amb l’entrada en vigor del pressupost municipal després de la seva aprovació definitiva el 30 de desembre passat.

Aquest 1 de gener ha començat a funcionar el nou servei de neteja gestionat per Fisersa, un tema molt important per a una ciutat que, en alguns aspectes, bruteja.

Sí, ho valoro molt positivament. I molt contenta de veure que s’hi han posat molts més recursos, maquinària nova per netejar els carrers, amb un pla diferent de treball, barri a barri, amb més personal. Figueres es veurà beneficiada, perquè serà una ciutat molt més neta, molt més agradable. Això sí, el que haurem de treballar i combatre és l’incivisme. Perquè al final la ciutat estarà neta amb un bon servei, però també amb l’ajuda de tots els ciutadans i ciutadanes. Això vol dir tenir una consciència que l’espai públic ens pertany a tots i que el que no fem a casa nostra, tampoc ho hem de fer al carrer.

Queda pendent el contracte de recollida d’escombraries.

En aquests moments hem tret a licitació el servei de recollida d’envasos. Això vol dir nous contenidors, un servei dimensionat a les necessitats que té la ciutat. Després procedirem a treure a concurs el servei de recollida orgànica. Hem de recordar que Figueres és una ciutat de gairebé cinquanta mil habitants, capital de comarca, segona ciutat de la demarcació de Girona i que, avui dia, no té recollida de fracció orgànica. Això ens ajudarà a reduir despesa de taxa d’abocador. Ara paguem una taxa de més de 2.400.000 d’euros, i són diners que hem d’intentar disminuir i ho aconseguirem quan tinguem una gestió de residus d’acord amb el que marquen les normatives europees i també per combatre tota la situació del canvi climàtic. Aquesta licitació ha de sortir abans de juny. I, posteriorment, durant el darrer semestre de l’any, licitarem la recollida de les altres fraccions.

Comencem l’any amb pressupost nou i amb catorze vots de vint-i-un possibles. Es notarà en la gestió diària?

Sí, l’1 de gener del 2021 també ja vam tenir nou pressupost i és beneficiós perquè és bàsic disposar de tots els recursos des del primer moment. Tenir el pressupost aprovat, que és l’eina més important de la ciutat, vol dir que també tens tots els recursos a punt. Però també és molt important l’execució, i no haver d’esperar al mes de juny o juliol per arrencar, com havia passat en mandats anteriors. L’aprovació va ser molt majoritària, però hi va haver vots en contra que no van tenir en compte la importància del pressupost per evitar l’aturada de la ciutat. A Figueres necessitem polítics que pensin més en la ciutat i menys en les eleccions.

Aquest serà l’any de l’aprovació definitiva del nou Pla General?

Sí, estem treballant amb els nostres serveis d’urbanisme i també amb els serveis de la Generalitat per poder tenir de manera definitiva l’aprovació del POUM a final d’any. La ciutat no pot esperar més. Jo sé que quan es parla del POUM sembla que sigui una cosa etèria, que tothom en parla i ningú sap què és. Però sí que és l’eina que ens planifica la ciutat en tots els sentits. La ciutat de Figueres de l’any 1983 no és la ciutat d’avui i no ho tornarà a ser. Hem de poder gestionar la ciutat dels propers vint anys. Com a política, com a alcaldessa que avui té la responsabilitat de tirar endavant aquesta ciutat, soc molt conscient que les decisions que prenem avui afectaran la Figueres d’aquí a deu, quinze o vint anys, no del que està passant el 2022 i 2023, sinó del que passarà a partir del 2027-2029. La situació que tenim avui a la ciutat és fruit de les decisions que es varen prendre fa deu anys.

Se’ls acusa de mantenir una certa ambigüitat amb el tema de les estacions ferroviàries. És així?

El que tenim clar és que la ciutat de Figueres no es pot permetre tenir dos passos a nivell que la parteixen per la meitat, generant una cicatriu, no només evident als ulls, sinó evident en l’àmbit socioeconòmic, de seguretat i de mobilitat, entre d’altres. La prioritat per a aquest govern, d’aquest consistori, i crec que hauria de ser-ho per a la comarca, és l’eliminació dels passos a nivell de Figueres. Nosaltres volem aprovar el POUM perquè és l’eina més important que necessitem per poder planificar i que aquesta ciutat avanci i deixi d’estar aturada en el temps. Com que el volem aprovar, hi ha informes que no podem obviar, perquè són informes vinculants i ens aturarien el procés del POUM. Si el ministeri demana que mantinguem la via dibuixada, perquè no es pot desdibuixar, hem de mantenir la reserva de l’espai. I per aquell conveni que es va aprovar, ho farem. Crec que hem de ser forts com a ciutat amb aquesta idea de «no volem més passos a nivell que ens parteixen en dos» i treballar conjuntament amb el ministeri per arribar a la millor solució possible per a Figueres i la comarca.

Les obres avancen amb bon ritme, pel que fa a la remodelació del Museu de l’Empordà i l’obertura de la Casa Dalí, per a potenciar Figueres com a capital cultural?

Crec que és un any de salt endavant per a Figueres, i en l’àmbit cultural és evident. Tindrem un Museu de l’Empordà remodelat, ja no només d’imatge, sinó per guanyar en qualitat en un equipament que és el bressol de la cultura més nostra, més empordanesa. On, a més, recuperem un auditori que molts figuerencs no l’han pogut conèixer, ni veure, ni gaudir, i ens genera un altre espai a la ciutat que és molt important. Perquè, a Figueres, s’hi fa molta cultura i molt bona, i guanyar espais és bo. I la Casa Natal de Dalí és la cirereta del pastís de tota una ruta cultural que no només ens potenciï a l’exterior, sinó que també ens faci enorgullir als propis figuerencs. Crec que és l’hora que la ciutat de Figueres reconegui precisament el geni figuerenc amb aquesta visió més local, més propera, molt més nostra. Aquí els figuerencs aconseguirem, d’una manera o d’una altra, la complicitat de la Fundació Gala Salvador Dalí.

Preocupa la seguretat ciutadana. Vostè en va parlar amb el conseller d’Interior, durant la seva darrera visita.

Al conseller Elena li vaig traslladar que Figueres és capital d’una comarca singular, amb una frontera que té molts avantatges però també inconvenients, i que els efectius que hi va haver en els diferents desplegaments de l’àrea metropolitana de Barcelona i a la resta del país no han arribat a una comarca com és la de l’Alt Empordà. Li vaig exposar i deixar sobre la taula que des de l’Ajuntament de Figueres sí que estàvem fent els deures: ampliem la plantilla de la Guàrdia Urbana amb un 40% d’efectius els darrers quatre anys i això ha d’anar complementat amb un increment dels efectius dels Mossos d’Esquadra. Amb la conselleria d’interior hi ha una col·laboració important, el conseller és conscient de quina és aquesta singularitat.